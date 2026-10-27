Preocupación en el mundo del fútbol: cómo sigue el técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, tras su desmayo

El fútbol internacional sigue en vilo por la salud de Vincent Kompany luego de que el entrenador de Bayern Múnich sufriera un repentino desmayo el pasado viernes en el complejo deportivo de Säbener Strasse.

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El episodio tuvo lugar mientras el técnico belga de 40 años observaba el entrenamiento del equipo filial (sub 23), momento en el que se desvaneció sobre el césped y requirió la rápida intervención de los servicios de emergencia, incluyendo el aterrizaje preventivo de un helicóptero de rescate antes de su traslado en ambulancia a una clínica médica.

La directiva de Bayern Múnich confirmó que Vincent Kompany permanece ingresado y en condición estable en un sanatorio, aunque continuará internado varios días más para completar una serie de chequeos integrales.

Los médicos buscan determinar el origen exacto del problema de salud, el cual se dio tras varias semanas de una severa infección viral que ya lo había mostrado debilitado en partidos recientes de la Bundesliga y la Champions League , sumado a una intensa sobrecarga física y laboral que venía alertando a su entorno.

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Desde el club transmitieron tranquilidad y enfatizaron que la prioridad absoluta es su bienestar, más allá de la preocupación que existe.

El director deportivo Max Eberl aclaró que no apresurarán los tiempos y que su recuperación demandará "semanas y no días".

Hasta que reciba el alta definitiva y esté plenamente recuperado, las riendas del primer equipo seguirán temporalmente a cargo de su asistente principal, Aaron Danks, y el resto del cuerpo técnico.