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Preocupación en el mundo del fútbol: cómo sigue el técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, tras su desmayo

El entrenador del club alemán permanece internado en observación y no hay fecha para su regreso al trabajo

27 de octubre de 2026 15:44 hs
Vincent Kompany en el partido ante Arsenal del pasado miércoles por la UCL

Vincent Kompany en el partido ante Arsenal del pasado miércoles por la UCL

Foto: AFP

El fútbol internacional sigue en vilo por la salud de Vincent Kompany luego de que el entrenador de Bayern Múnich sufriera un repentino desmayo el pasado viernes en el complejo deportivo de Säbener Strasse.

Sigue la preocupación por Vincent Kompany

La directiva de Bayern Múnich confirmó que Vincent Kompany permanece ingresado y en condición estable en un sanatorio, aunque continuará internado varios días más para completar una serie de chequeos integrales.

Los médicos buscan determinar el origen exacto del problema de salud, el cual se dio tras varias semanas de una severa infección viral que ya lo había mostrado debilitado en partidos recientes de la Bundesliga y la Champions League, sumado a una intensa sobrecarga física y laboral que venía alertando a su entorno.

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Desde el club transmitieron tranquilidad y enfatizaron que la prioridad absoluta es su bienestar, más allá de la preocupación que existe.

El director deportivo Max Eberl aclaró que no apresurarán los tiempos y que su recuperación demandará "semanas y no días".

Hasta que reciba el alta definitiva y esté plenamente recuperado, las riendas del primer equipo seguirán temporalmente a cargo de su asistente principal, Aaron Danks, y el resto del cuerpo técnico.

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