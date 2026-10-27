Parte médico oficial: el zaguero de Nacional Luciano Rodríguez sufrió rotura de ligamentos de rodilla, lesión que también afecta a la sub 20 de Diego Forlán

El zaguero juvenil de Nacional , Luciano Rodríguez , sufrió una rotura de ligamentos de rodilla derecha , según confirmaron los chequeos médicos que se le hicieron este lunes.

El defensa se lesionó en el partido ante Liverpool del domingo en el Gran Parque Central , encuentro en el que tuvo que salir sustituido en el primer tiempo, si bien intentó seguir en cancha.

El juvenil de 19 años debutó este año en Primera división y suma 11 partidos en la principal categoría, en la que se había consolidado de la mano de Daniel Carreño, quien lo ha utilizado en nueve partidos desde su llegada, ocho de ellos como titular.

Nacional dio a conocer este martes a media mañana el parte médico oficial de la lesión de Rodríguez, en el que se indica que luego de realizarle estudios de resonancia magnética se constató que sufrió "rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha".

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"El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y posteriormente comenzará su proceso de recuperación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes", agrega el reporte, en el que no se indican los plazos que estará afuera de las canchas.

Parte médico de Luciano Rodríguez

Por su lesión, una de las peores en el fútbol y el deporte, se espera que Rodríguez esté de baja por un período de seis y ocho meses, por lo que volvería para la segunda mitad de la próxima temporada.

El futbolista se lesionó en un mal movimiento cuando promediaba el primer tiempo del partido ante Liverpool. Tras sus gestos de dolor, tuvo que ser atendido afuera de la cancha e intentó seguir en el campo de juego.

En esos momentos, cuando estaba afuera de la cancha, llegó el gol negriazul. Luego, volvió a entrar pero no pudo seguir en cancha y fue reemplazado por Agustín Rogel.

Sin Sudamericano sub 20

La lesión de Luciano Rodríguez también afecta a la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán, ya que no podrá estar a la orden para el Sudamericano que debe jugarse a principios de 2027, con fecha y sedes aún por definir.

El juvenil ya había formado parte de algunas convocatorias de Forlán este año.