Elecciones en Peñarol: el plan de los actuales consejeros del club y los cambios que tendrá la cúpula dirigencial

Mientras Peñarol anda a los tumbos en el Torneo Clausura, el club se sigue preparando para las elecciones que se celebrarán el sábado 12 de diciembre en el Palacio Peñarol y en todas las capitales departamentales del país.

Juan Pedro Damiani , uno de los candidatos más fuertes que tendrá la elección, aún no inscribió su lista, pero ya está trabajando en plena campaña.

En las redes sociales, la agrupación que ya tiene fórmula, con Alejandro Ruibal como vicepresidente, se muestra muy activa.

Este lunes publicaron un video reivindicando la recuperación del peso institucional del club.

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PEÑAROL TIENE QUE RECUPERAR SU PESO INSTITUCIONAL.



Hay que defender los intereses del club en todos los tribunales. Peñarol tiene que volver a hacerse valer.



HAY QUE CAMBIAR. pic.twitter.com/pIDWDqjRnU — Damiani Ruibal (@DamianiRuibal) October 26, 2026

El actual presidente, Ignacio Ruglio, todavía ni siquiera se pronunció sobre si será o no candidato.

Evaristo González, actual consejero, ya tiene a su lista 21 inscripta y con Gustavo Guerra comenzaron a trabajar de cara a una nueva elección.

Evaristo González, dirigente de Peñarol Diego Battiste

El mapa actual de Peñarol

El actual consejo directivo está compuesto por Ruglio como presidente, Eduardo Zaidensztat como vicepresidente y tesorero, y tres dirigentes más que acompañaron a Ruglio en las elecciones de 2023: Jorge Nirenberg -actual secretario general-, Alejandro González y Marcelo Solomita.

El oficialismo generó un sistema de rotación para los tres años del consejo por el cual Solomita estuvo generalmente presente mientras que Álvaro Queijo, quien resultó electo como titular, tan solo figuró en ocasiones muy puntuales.

González es el líder de Viví Peñarol y Solomita de Pro Peñarol.

Han sido consejeros alternos en el actual período Víctor Bedrossian, Claudio Rivas, Gonzalo Larrosa y Marcelo Perolini, hombres de Sentimiento 1891, la lista de Ruglio, y también Gonzalo Moratorio, Gastón Diz y Zelmar Dufrechou, quienes pertenecen a Compromiso CAP.

La oposición está actualmente representada en el consejo por Evaristo González, Rodolfo Catino, Edgardo Novick, Guillermo Varela, Santiago Sánchez y Nicolás Ghizzo. Este último alterna con Fernando Jacobo, que es el líder de la lista 11.

Evaristo, quien fuera secretario general del mandato de Jorge Barrera y del primero de Ignacio Ruglio, vuelve a ser candidato con su movimiento Espacio Siglo XXI.

También lo será, por primera vez Santiago Sánchez, líder de Origen Peñarolense, la lista 6 que el pasado viernes presentó la página web de la agrupación con las propuestas que tiene para presidir al club. En las pasadas elecciones acompañó a Evaristo.

Visitá nuestra web para conocer más de Origen Peñarolense y las propuestas que tenemos para el Club



Elegí VOLVER A CREER con Origen Peñarolense https://t.co/JNSJfZtifN pic.twitter.com/rgMOvDkm07 — Origen Peñarolense (@origenpenarol) October 23, 2026

El pasado 5 de octubre, Edgardo Novick informó que no participará de las elecciones que se vienen. Fue candidato a presidente en 2023, acompañado por Alejandro Ruibal, logró un cargo en el consejo, fue secretario general de Ruglio en su primer año de mandato pero renunció en diciembre de 2024 molesto por los manejos del titular aurinegro en el período de pases.

Luego trabó una alianza con Evaristo González y los consejeros que acompañaron a este en la elección generando una mayoría de 6 a 5 sobre el oficialismo de Ruglio.

Guillermo Varela, líder de Generación 129, tampoco participará de estas elecciones. En las de 2023 acompañó a Evaristo y fue su compañero de fórmula.

Rodolfo Catino participará de las elecciones, pero no acompañará a Evaristo como lo hizo con la lista 3 las pasadas elecciones.

Volverá a militar políticamente con Juan Pedro Damiani al que siempre acompañó en su actividad política en Peñarol, llegando incluso a presidir las juveniles aurinegras.

El único consejero de Peñarol de la actualidad que aún no tiene posición tomada de cara a las elecciones es Fernando Jacobo. En principio, Jacobo y Ghizzo pretenden volver a participar con la lista 11, pero de momento están bosquejando el panorama.

Peñarol tiene nueve listas inscriptas para participar de las elecciones pero hay tiempo hasta el 27 de noviembre para registrar a los comités electorales.

Como se dijo, Evaristo González y Santiago Sánchez, actuales consejeros, ya están registrados. También lo está Alejandro González (lista 53), quien espera por la decisión de Ruglio para definir a quién acompañará.

Carlos Lazzarino con la lista 135 y el comité electoral Espacio Aurinegro es una de ellas.

Freddy García con la lista 1414 de Por amor a Peñarol es otro de los candidatos ya formales.

Pablo Schiavi con la lista 66 de Movimiento Libertadores también es candidato a presidente.

La lista 9, que fue registrada por Carlos Trujillo y Leonardo Viñas, está buscando trazar una alianza con algún candidato, pero están en las antípodas de las candidaturas de Ruglio y Damiani.

La lista 82 de Pablo Amaro, quien integró la lista 3 en las pasadas elecciones acompañando a Catino y participando de algún consejo directivo en el inicio del segundo mandato de Ruglio, tendrá una semana de reuniones para definir a qué candidato acompañaran con su nuevo movimiento, Vamos Peñarol.

En la misma situación está la lista 8 de Marcos Acle, Peñarolenses Unidos. Sobre el fin de esta semana, pueden tener definida su postura para tejer alguna alianza.

Por ahora no se han registrado más que estas nueve listas. El representante de futbolistas Edgardo Lasalvia sigue trabajando activamente en redes sociales con su lista 14, pero aún no ha inscripto formalmente su candidatura.

Se definió el tamaño que tendrán las listas

La Comisión Electoral de Peñarol comunicará a la brevedad a los candidatos las medidas que deberá cumplir la hoja de votación de acuerdo con el artículo 132 literal b del Reglamento General del Club.

La misma deberá ser de 24 centímetros de largo por 17 centímetros de ancho pudiendo admitir una tolerancia de dos centímetros por cada lado.