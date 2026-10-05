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Decisión tomada en Peñarol: Edgardo Novick descartó su candidatura a la presidencia y a cualquier cargo, y se aleja de las elecciones

El actual dirigente, quien fuera candidato a presidente en 2023, tomó la resolución de no comparecer en los próximos comicios

5 de octubre de 2026 12:55 hs
Novick puede ocupar un puesto importante en Peñarol
Novick puede ocupar un puesto importante en Peñarol Foto: Leonardo Carreño.

El escenario político de Peñarol suma una definición clave de cara a las próximas elecciones del club, previstas para el 5 o el 12 de diciembre. Edgardo Novick, quien fuera candidato a la presidencia en los comicios de 2023 y actual integrante del consejo directivo, confirmó a Referí que no formará parte de los comicios en ningún rol ni aspirará a ocupar cargos de dirigencia en el próximo período.

La decisión marca un paso al costado definitivo para el dirigente en esta instancia. "No voy a participar en las elecciones, no solo para el cargo de presidente, sino en general", afirmó Novick al ser consultado sobre su futuro en la institución con miras al próximo acto electoral.

La razón que explicó Novick para no presentarse a nada en Peñarol

El motivo principal por el cual Edgardo Novick no integrará ninguna lista en las próximas elecciones de Peñarol responde a compromisos personales y profesionales que le impiden mantener el nivel de dedicación que exige la vida política del club aurinegro.

"Por fuera del club, tengo mucho trabajo y no puedo dedicarle tiempo esta vez", explicó el empresario, argumentando las razones detrás de su resolución.

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Con la baja de Novick, el mapa electoral de Peñarol comienza a perfilar a sus principales protagonistas.

Hasta el momento, la lista de aspirantes confirmados y nombres en carrera a la presidencia incluye a Juan Pedro Damiani, Freddy García, Jorge Lazzarino, Evaristo González, Santiago Sánchez y Pablo Schiavi.

Asimismo, el ambiente político permanece atento a la resolución de Ignacio Ruglio, de quien se espera una definición sobre si buscará la reelección al frente de la institución, lo que muchos ya están seguros que sucederá por tercera vez consecutiva.

El anuncio de Novick reconfigura las alianzas y la distribución de apoyos entre los socios de cara al mes de diciembre, cuando el club elija las autoridades que conducirán el destino de la institución en el próximo período directivo.

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