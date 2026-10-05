Diego Aguirre sonríe en Peñarol: recupera a Eduardo Darias para el partido ante Progreso por el Torneo Clausura, y a más jugadores

Peñarol entrenó en la mañana de este lunes comenzando una semana en la que su plantel podrá tener libre una jornada, algo que no se daba desde hace algunas semanas por la cantidad de partidos que tiene en el calendario.

Los carboneros vencieron en la hora a un duro y clave rival como Racing este domingo en el Estadio Centenario y siguen liderando la Tabla Anual, a la vez que no pierden las esperanzas en el Torneo Clausura.

El plantel se encuentra diezmado por las lesiones y esos tres puntos fueron más que valorados por todos.

El pelotazo a un espectador por el que Medvedev fue descalificado en Pekín y por el que Djokovic avanzó a la final del torneo

Es que Eduardo Darias, quien faltó por lesión a los duros compromisos contra Cerro, Montevideo City Torque y Racing, y no juega desde el 13 de setiembre en la victoria 3-1 ante Albion en el Estadio Centenario, podrá volver el sábado cuando Peñarol enfrente a Progreso por la décima fecha del Torneo Clausura.

Se trata de una muy buena noticia para el técnico ya que el volante es uno de los comodines que utiliza Aguirre y para él es fundamental en el conjunto.

Pero no será el único que retornará. Según confió una fuente del club a Referí, también está para jugar dicho partido el colombiano Luis Angulo y es muy probable que pueda estar en el plantel Diego Laxalt, aunque por este último aún no hay seguridad.

A su vez, Nicolás "Indio" Fernández, este domingo estuvo en el banco, aunque tenía un golpe y no estaba para jugar, por lo que no fue utilizado por Diego Aguirre, pero se espera que llegue sin problemas para el sábado.

De esa manera, se recompone buena parte del plantel de lesionados de Peñarol para un encuentro importante contra Progreso que se juega mucho para no descender.