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Diego Aguirre sonríe en Peñarol: recupera a Eduardo Darias para el partido ante Progreso por el Torneo Clausura, y a más jugadores

El técnico de los carboneros contará con futbolistas que estaban en sanidad y retornan

5 de octubre de 2026 12:28 hs
Eduardo Darias

Eduardo Darias

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol entrenó en la mañana de este lunes comenzando una semana en la que su plantel podrá tener libre una jornada, algo que no se daba desde hace algunas semanas por la cantidad de partidos que tiene en el calendario.

El plantel se encuentra diezmado por las lesiones y esos tres puntos fueron más que valorados por todos.

Eduardo Darias estará el sábado ante Progreso por el Torneo Clausura

El técnico Diego Aguirre recibió buenas noticias este lunes en la concentración de Los Aromos.

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Es que Eduardo Darias, quien faltó por lesión a los duros compromisos contra Cerro, Montevideo City Torque y Racing, y no juega desde el 13 de setiembre en la victoria 3-1 ante Albion en el Estadio Centenario, podrá volver el sábado cuando Peñarol enfrente a Progreso por la décima fecha del Torneo Clausura.

Se trata de una muy buena noticia para el técnico ya que el volante es uno de los comodines que utiliza Aguirre y para él es fundamental en el conjunto.

Pero no será el único que retornará. Según confió una fuente del club a Referí, también está para jugar dicho partido el colombiano Luis Angulo y es muy probable que pueda estar en el plantel Diego Laxalt, aunque por este último aún no hay seguridad.

A su vez, Nicolás "Indio" Fernández, este domingo estuvo en el banco, aunque tenía un golpe y no estaba para jugar, por lo que no fue utilizado por Diego Aguirre, pero se espera que llegue sin problemas para el sábado.

De esa manera, se recompone buena parte del plantel de lesionados de Peñarol para un encuentro importante contra Progreso que se juega mucho para no descender.

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