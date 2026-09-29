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Eduardo Darias, fundamental para Diego Aguirre en Peñarol, se pierde el partido crucial ante Torque y está en duda para el domingo contra Racing

El volante continúa evolucionando de un desgarro, pero no llega al compromiso clave de este miércoles, y difícilmente frente a los de Sayago

29 de septiembre de 2026 13:20 hs
Eduardo Darias entrena para volver a jugar en Peñarol

Eduardo Darias entrena para volver a jugar en Peñarol

Peñarol afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes del año en el Estadio Centenario, enmarcado en la primera fecha del Torneo Clausura que debió postergarse en su momento por un apagón en el Estadio Charrúa. Los dirigidos por Diego Aguirre se juegan unidades vitales tanto en la pelea por el torneo corto como en la cima de la Tabla Anual ante Montevideo City Torque, uno de los mejores equipos.

Sin embargo, el conjunto mirasol no podrá contar con Eduardo Darias, quien continúa sin recuperarse de un desgarro.

Darias también está en duda ante Racing

La baja de Darias representa un duro golpe para el mediocampo aurinegro y el equipo de Diego Aguirre, y su evolución también lo deja sumamente complicado para el compromiso del domingo frente a Racing por la novena fecha del Torneo Clausura, ya que los plazos de sanidad demandan una recuperación mayor.

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No obstante, las buenas noticias para el cuerpo técnico pasan por la confirmación del argentino Leonel Jaime, quien se recuperó favorablemente del fuerte golpe sufrido en la zona baja de la columna el pasado sábado ante Boston River y estará desde el arranque.

Mientras Peñarol busca dar un paso firme a nivel local, el calendario no da tregua y el horizonte también se carga de expectativa internacional para su rival de turno, Montevideo City Torque, con las semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro agendadas para las próximas semanas.

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