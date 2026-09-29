Eduardo Darias, fundamental para Diego Aguirre en Peñarol, se pierde el partido crucial ante Torque y está en duda para el domingo contra Racing

Peñarol afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes del año en el Estadio Centenario, enmarcado en la primera fecha del Torneo Clausura que debió postergarse en su momento por un apagón en el Estadio Charrúa. Los dirigidos por Diego Aguirre se juegan unidades vitales tanto en la pelea por el torneo corto como en la cima de la Tabla Anual ante Montevideo City Torque, uno de los mejores equipos.

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Sin embargo, el conjunto mirasol no podrá contar con Eduardo Darias, quien continúa sin recuperarse de un desgarro.

Darias también está en duda ante Racing La baja de Darias representa un duro golpe para el mediocampo aurinegro y el equipo de Diego Aguirre, y su evolución también lo deja sumamente complicado para el compromiso del domingo frente a Racing por la novena fecha del Torneo Clausura, ya que los plazos de sanidad demandan una recuperación mayor.

A esta ausencia se le suma la de Germán Pezzella, quien por un tema reglamentario -al no estar fichado oficialmente en los registros de la primera etapa cuando correspondía disputarse el cotejo- tampoco estará habilitado, como informó el pasado domingo Referí.