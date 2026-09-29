Peñarol presentó su plantel para la Liga Uruguaya 2026-2027 y perdió ajustadamente con Flamengo

Peñarol tuvo su presentación de cara a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 con un amistoso internacional jugado el lunes por la noche ante Flamengo, uno de los equipos de referencia del básquetbol brasileño.

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El encuentro terminó con victoria del conjunto visitante por 75-72, en un partido cerrado que le permitió al aurinegro tener una prueba de exigencia antes del comienzo de la nueva temporada del torneo local.

Más allá del resultado, la jornada sirvió para que Peñarol mostrara al plantel con el que afrontará la Liga Uruguaya 2026-2027.

El plantel que dirige Leandro García Morales está compuesto por las fichas nacionales de Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas y Santiago Calimares , los sub 23 Lucas Rodríguez, Nicolás Lema y Conrado Heilmann , mientras que como extranjeros (técnicamente, fichas innominadas) repite Skyler Hogan, se sumaron el estadounidense Christopher Perry y el portorriqueño Alexander Kappos .

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Plantel de Peñarol 2026-2027 Foto: @BasketCAPuy

Perry fue el máximo anotador aurinegro con 17 tantos, seguido por Hogan con 16 y Véscovi con 13.

El aurinegro se mantuvo en partido hasta el cierre ante Flamengo, que terminó imponiéndose por una diferencia de apenas tres puntos.

La camiseta de Peñarol con el parche de campeón Foto: @BasketCAPuy

Además, Peñarol jugará la Basketball Champions League Americas, que se disputará del 9 de diciembre al 18 de abril. Los aurinegros compartirán grupo con Ferro de Argentina y Minas de Brasil.

Flamengo sigue su gira por Uruguay ante Biguá con el que jugará este martes a la hora 20.30 en Villa Biarritz, en partido en el que el Pato presentará a su plantel.

La Liga Uruguaya comenzará el 12 de octubre.