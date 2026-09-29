La fractura de muñeca de Giorgian De Arrascaeta es más complicada de lo esperado y ya tiene fecha para la intervención quirúrgica

Giorgian De Arrascaeta ya vuela rumbo a Río de Janeiro desde Seúl tras la goleada conseguida este lunes por la selección uruguaya por 4-1 sobre Corea del Sur en el segundo partido de Diego Forlán al mando de la celeste, y en el que fue una de las figuras, con un golazo y una asistencia, aunque se fracturó la muñeca izquierda en un resbalón en el segundo tiempo.

El futbolista será intervenido quirúrgicamente y como informó Referí, se perderá los partidos de ida y vuelta ante Estudiantes de La Plata con Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Giorgian De Arrascaeta no podrá jugar con Flamengo con una férula protectora en su muñeca fracturada, ya que no está permitido por el reglamento, y por eso no estará ante Estudiantes de La Plata.

Según informan distintos medios brasileños, los médicos que evaluaron al media punta uruguayo descartaron esta posibilidad, y la fractura es más complicada de lo que se esperaba y presenta un desplazamiento significativo, lo que imposibilitaba simplemente inmovilizar la zona para que pudiera jugar.

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De Arrascaeta llegará este miércoles a la hora 16 a Río de Janeiro tras volar varias horas desde Corea del Sur y casi enseguida será operado por Flamengo este jueves por la mañana.

Fernando Sassaki, jefe del departamento médico de Flamengo, dirigirá el procedimiento junto con Roberto Feres, especialista en este tipo de lesiones.

Para la población general, el tiempo de recuperación de una lesión de muñeca oscila entre seis y ocho semanas para la consolidación ósea. En atletas, que cuentan con monitoreo médico constante las 24 horas y tratamientos de vanguardia, el periodo puede ser más corto, aunque De Arrascaeta no llegará a jugar ante Estudiantes de La Plata.