La Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/2027 tendrá varios cambios en el reglamento: conocé cuáles son

El próximo lunes 12 de octubre comenzará una nueva edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que para esta temporada 2026/2027 contará con varios cambios en su reglamento , según anunció la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) en sus redes sociales.

Los cambios fueron responsabilidad de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que comunicó estas modificaciones en julio de 2026 para que entren en vigor el 1° de octubre de 2026 .

Las principales variantes se ven en las faltas antideportivas y técnicas , ambas divididas en dos , así como en el criterio para definir cuando un jugador comienza un tiro .

Hasta ahora, dos faltas antideportivas significaban la descalificación de un jugador . Desde octubre, esa calificación desaparecerá para la aparición de dos nuevos conceptos: faltas disruptivas y faltas flagrantes.

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De acuerdo a la FUBB, la falta flagrante será un "contacto ilegal que vulnera el espíritu de la deportividad y del juego limpio", que "por su naturaleza o nivel de gravedad excede los límites de una falta personal".

La disruptiva, en tanto, será un "contacto innecesario con el fin de detener el avance del rival durante una transición, sin violencia".

La diferencia estará en que dos faltas flagrantes implicarán la descalificación de un basquetbolista, mientras que las disruptivas solo se sumarán a las faltas del equipo. Ambas seguirán siendo sancionadas con dos tiros libres para el rival y la posesión.

"La introducción de la falta disruptiva permite sancionar adecuadamente las interrupciones tácticas del juego cuando no existe una conducta antideportiva grave, lo que aporta una mayor proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción aplicada", explicó FIBA en el documento que publicó para explicar los cambios reglamentarios.

Se dividen las faltas técnicas

Las faltas técnicas, que también implicaban una descalificación si un jugador las realizaba en dos oportunidades, se dividirán en dos categorías: de conducta (categoría 1) y administrativas (categoría 2).

La primera se centra en las "faltas de respeto, provocaciones o simulaciones" e incluye a los jugadores y técnicos. La segunda, en tanto, sanciona a los basquetbolistas por "demorar el juego, colgarse del aro", o cometer "goaltending en el último tiro libre del partido".

Las dos faltas le dan un tiro libre al equipo rival, pero la descalificación solo aplica para las faltas de conducta, mientras que las administrativas solo se sumarán a las infracciones del club.

Con estos cambios de criterio, las descalificaciones se sancionarán cuando un jugador cometa dos faltas flagrantes, dos infracciones técnicas de conducta o una de cada una.

La acción de tiro

La FIBA marcó un nuevo criterio para definir cuando un jugador está realizando una acción de tiro, debido a que "los jugadores manipulan cada vez más las situaciones para provocar faltas en acción de tiro, tanto en transición como en el juego en la pista delantera".

Ahora, un basquetbolista "deberá estar intentando un lanzamiento luego de haber cruzado la mitad de cancha con ambos pies y estar en su pista delantera" para que se considere que está lanzando al aro, detalló la FUBB en sus redes.

Este criterio no se aplicará en los finales de posesión, finales de cuarto y en los finales de tiempo regular y prórroga.