La lesión de Giorgian De Arrascaeta: la selección uruguaya emitió su parte médico oficial y publicó una foto del volante de Flamengo

La selección uruguaya emitió este lunes a las 21:48 horas un informe de sanidad sobre la lesión de Giorgian De Arrascaeta , quien se sintió y tuvo que ser sustituido en el partido ante Corea del Sur de este lunes por la mañana uruguaya en Seúl con victoria celeste 4-1.

El volante de Flamengo cayó en una jugada al promediar el segundo tiempo, sintió un dolor en una de sus muñecas y tuvo que ser reemplazado.

El comunicado de la selección uruguaya emitido este lunes a la noche informó que “el futbolista de Flamengo debió ser sustituido luego de un traumatismo durante el partido vs. Corea del Sur por Fecha FIFA”.

“Se le realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión ósea en su muñeca izquierda . En coordinación con su club, volverá a Brasil para realizar la recuperación”, agregó el reporte.

El sentido mensaje de Giorgian De Arrascaeta tras sufrir la fractura con la selección uruguaya: "No hay tormenta más grande que Su poder"

Giorgian De Arrascaeta sufrió fractura de muñeca, deberá operarse y se pierde las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo ante Estudiantes

De esa forma, y como se esperaba, De Arrascaeta se perderá el tercer amistoso de la gira de Uruguay por Asia la semana próxima ante India.

Giorgian De Arrascaeta y el vendaje en su brazo

Será operado a dos semanas de semifinales de Libertadores

Antes del comunicado de la AUF, en Brasil, donde es figura en Flamengo, informaron que De Arrascaeta sufrió una fractura en la muñeca izquierda en el amistoso de este lunes de la selección de Uruguay y tendrá que ser sometido a una cirugía a dos semanas del comienzo de las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes.

La necesidad de la operación fue anunciada por el conjunto brasileño en un comunicado y decidida a partir de los resultados de los exámenes de imagen que la comisión técnica de la selección de Uruguay le envió a los médicos de Flamengo.

De acuerdo con el médico del equipo de Río de Janeiro, Fernando Sassaki, los exámenes confirmaron una fractura en la muñeca izquierda que exige cirugía.

Darwin Núñez trata de consolar a Giorgian De Arrascaeta, quien se fracturó la muñeca con la selección uruguaya ante Corea del Sur FOTO: AFP

"El jugador regresará a Brasil, donde será revisado antes del procedimiento e iniciará el proceso de recuperación", informó el campeón brasileño y de la Libertadores en su comunicado.

Flamengo no informó cuántas semanas necesitará De Arrascaeta para recuperarse ni si su alineación está en duda para el partido del 15 de octubre en que el conjunto brasileño visitará al Estudiantes de La Plata argentino en la ida de las semifinales de la Libertadores.

El partido de vuelta se jugará el día 22 en Río de Janeiro.

❌️Dura lesión de Giorgian de Arrascaeta



El número 10 de la selección Uruguaya se retiró lesionado luego de esta caída sobre su brazo.

Posible lesión osea para el futbolista de Flamengo pic.twitter.com/2EtDan37aw — En el VAR (@EnElVar) September 28, 2026

De Arrascaeta fue uno de los jugadores más destacados en el equipo con el que Flamengo conquistó el título de la Libertadores del año pasado en la final con Palmeiras y también viene brillando en la actual temporada. Este año ya suma cuatro goles y una asistencia en la competición.

El uruguayo, además, fue la figura de la selección de su país en la victoria de este lunes sobre Corea del Sur con un gol y una asistencia.

El centrocampista tuvo que ser sustituido en el minuto 77 del amistoso tras resbalarse en la cancha y caer sobre su brazo izquierdo, lo que le provocó la fractura.

Con base en EFE