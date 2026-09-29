Inumet cesó su doble alerta amarilla por lluvias abundantes y tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó sus dos alertas amarillas: una por persistencia de lluvias abundantes en zonas del norte y noreste, y otra por tormentas puntualmente fuertes que abarca localidades del centro, sur y litoral oeste. Ambas regían desde las 06:00 y quedaron sin efecto sobre las 09:00.

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Inumet previó acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse en forma puntual. Las lluvias podrán estar acompañadas por tormentas aisladas.

La advertencia comprendió todo Rivera y localidades de Artigas, Cerro Largo, Salto y Tacuarembó. Entre las zonas alcanzadas estaban Melo, Tacuarembó, Ansina, Isidoro Noblía y Sarandí de Arapey.

La segunda advertencia abarcó la totalidad de Montevideo, Canelones, Colonia, Flores, San José y Soriano, además de localidades de Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado y Río Negro.