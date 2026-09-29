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Inumet cesó su doble alerta amarilla por lluvias abundantes y tormentas fuertes

En zonas afectadas se esperan lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica, según Inumet

29 de septiembre de 2026 7:16 hs
Alerta amarilla de Inumet

Alerta amarilla de Inumet

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó sus dos alertas amarillas: una por persistencia de lluvias abundantes en zonas del norte y noreste, y otra por tormentas puntualmente fuertes que abarca localidades del centro, sur y litoral oeste. Ambas regían desde las 06:00 y quedaron sin efecto sobre las 09:00.

Inumet previó acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse en forma puntual. Las lluvias podrán estar acompañadas por tormentas aisladas.

La advertencia comprendió todo Rivera y localidades de Artigas, Cerro Largo, Salto y Tacuarembó. Entre las zonas alcanzadas estaban Melo, Tacuarembó, Ansina, Isidoro Noblía y Sarandí de Arapey.

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La segunda advertencia abarcó la totalidad de Montevideo, Canelones, Colonia, Flores, San José y Soriano, además de localidades de Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado y Río Negro.

Las tormentas pudieron provocar lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica. Las dos alertas tenían una probabilidad de ocurrencia superior al 75%, según Inumet.

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