El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó sus dos alertas amarillas: una por persistencia de lluvias abundantes en zonas del norte y noreste, y otra por tormentas puntualmente fuertes que abarca localidades del centro, sur y litoral oeste. Ambas regían desde las 06:00 y quedaron sin efecto sobre las 09:00.
Inumet cesó su doble alerta amarilla por lluvias abundantes y tormentas fuertes
En zonas afectadas se esperan lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica, según Inumet