Molestia en Caja de Profesionales por llamados laborales del gobierno que no exigen aportes

La Caja de Profesionales mantiene una realidad financiera compleja, pero además tiene otro problema: no logra captar nuevos aportantes activos. En ese contexto, hay molestia en el directorio de la institución por llamados laborales profesionales realizados por el gobierno .

En medio de discusiones con el Poder Ejecutivo por las proyecciones financieras para el cierre de año -con cifras distantes entre sí-, el directorio de la Caja de Profesionales sumó otra molestia con el gobierno, que fue tratada en las dos últimas sesiones de agosto. En una de ellas, el presidente del organismo, Andrés Pérez , señaló que los llamados piden, expresamente, empresas unipersonales, debidamente registradas en el Banco de Previsión Social (BPS), para desarrollar tareas profesionales. “Se trata de organismos públicos estatales pidiendo estos servicios” , dijo.

Sobre este aspecto, la directora Elizabeth Alberto informó que la institución había recibido varias consultas de particulares acerca de las convocatorias laborales. “Me refiero a llamados realizados por el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) buscando profesionales que cumplan tareas, pero con una empresa unipersonal registrada" , dijo.

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Pérez mencionó luego que se había enviado una nota a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) comentando esa situación y a su vez solicitó a los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja que hicieran gestiones para intentar corregirla.

“Es el Estado violando la norma”, agregó el vicepresidente Fernando Rodríguez Sanguinetti.

El llamado mencionado del Mides fue abierto en junio de este año. El ministerio comunicó la necesidad de contrataciones de dos consultores individuales valoradores para “valorar la necesidad de apoyo de potenciales beneficiarios de los servicios de Cuidados gestionados por el área de implementación y seguimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados”, según consta en las bases del llamado. El salario para esa tarea fue fijado en $ 77.412 más IVA.

Ministerio de Desarrollo Social (Mides) MIDES

Los interesados debían ser profesionales universitarios egresados de las carreras de psicología, trabajo social y sociología. Ese requisito se planteó como excluyente.

Otro llamado fue realizado por el Ministerio de Economía (MEF) en agosto. En ese caso se solicitaron dos consultores técnicos en informática para trabajar en el Instituto Nacional de Estadística (INE). La remuneración ofrecida fue de $ 129.298 más IVA por 30 horas semanales.

La molestia del directorio es que estos llamados laborales terminan siendo cubiertos por profesionales que no aportan a la Caja al facturar como trabajadores independientes que prestan servicios fuera de la relación de dependencia. En ese caso, los aportes van al BPS y terminan siendo más bajos.

Consultado por El Observador, Pérez dijo que de acuerdo a la ley “los profesionales que ejercen tarea liberal tienen que aportar a la Caja”.

“Se puede tener una empresa unipersonal para servicio de limpieza o mantenimiento; las unipersonales facturan servicios, pero no profesionales”, agregó.

Caja de Profesionales Foto: Leonardo Carreño

La discusión sobre este tema ya lleva un tiempo en el directorio de la institución e incluso formó parte del informe final que realizó la Comisión de Expertos en mayo sobre la Caja de Profesionales, luego de la aprobación parlamentaria de un rescate financiero.

En los comentarios finales, compartidos por representantes del Poder Ejecutivo y de la institución, se mencionó que debe mejorarse “la fiscalización y tomar acciones pertinentes para que los profesionales que ejercen en forma independiente coticen en la Caja, tal como corresponde de acuerdo con el marco legal vigente, procurando evitar la aportación como unipersonales en el ámbito de afiliación de BPS”.

Las declaraciones de no ejercicio en la institución crecen anualmente. En 2024 se registraron 109.719 profesionales en esa condición, con un aumento interanual de 6,6%. El año pasado fueron 116.631, con un incremento de 6,6%.