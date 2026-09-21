Polémica en directorio de Caja de Profesionales por pago mensual de US$ 40 mil a empresa de seguridad

El directorio de la Caja de Profesionales discutió durante meses sobre la vigilancia en el edificio de la institución. El contrato con la empresa de seguridad, vigente hasta fin de mes, establece el pago mensual de US$ 40 mil y esa cifra encendió alarmas en las actuales autoridades. Finalmente se decidió no renovar con la compañía y efectuar un llamado .

Hace meses, la Caja de Profesionales discute sobre el servicio de vigilancia y seguridad en la sede e incluso había lanzado un llamado público que se terminó declarando desierto. El contrato con Securitas i ncluía un pago mensual de US$ 40 mil por el servicio y la cifra había generado la molestia del actual presidente de la institución, Andrés Pérez . En la sesión del 20 de agosto se volvió a tratar el tema y para hacerlo se pidió la opinión del gerente de la división administrativo contable, Rodrigo Echevarría , y de la gerente de asesoría jurídica, Natalia Gomensoro .

“ La conclusión a la que se llegó es que la Caja no tiene el dinero suficiente para pagar el valor ofertado por la empresa que sugiere adjudicar la Comisión de Adquisiciones según las bases fijadas para el llamado (declarado desierto luego) para cubrir ese servicio. Mi opinión es que se haga un nuevo llamado primando los aspectos económicos y no los técnicos como hasta ahora”, resumió Echevarría.

El cable se reconvierte, la radio enfrenta a Meta y Google: el nuevo desafío de los medios del interior

El sector de la economía que tiene 550 empresas y mueve más de US$ 3.100 millones al año

Minutos más tarde, Pérez dejó clara su posición. “ Es obsceno lo que se ha pagado por la empresa de seguridad que hoy tenemos contratada . Nos presentaron una oferta y una contraoferta; si seguían manteniendo el precio la descartábamos, y la empresa se avino a ceder parcialmente. Sin dudas estaba inflado, ya que ahora presenta uno notoriamente menor al que pagamos hasta hoy”, expuso.

“Estamos pagando US$ 40 mil al mes por cuidar la puerta de entrada del edificio y por mirar tres pantallas. Creo que estamos perdiendo el foco. El objetivo es reducir costos”, agregó. La relación con Securitas comenzó en marzo de 2021 y se fue renovando en los años siguientes.

En la sesión siguiente, el 27 de agosto, se resolvió prorrogar el contrato con la empresa que vencía a fines de mes hasta el 30 de setiembre. El importe mensual fue sensiblemente menor ( $ 698.798,52) por los servicios de vigilancia física especializada, monitoreo y video verificación, respuesta móvil y mantenimiento del servicio de incendio.

Caja de Profesionales Foto: Leonardo Carreño

Luego de convenir la prórroga, la Caja de Profesionales realizó este mes un nuevo llamado público para la seguridad y vigilancia del edificio y anexos de la institución.

En el texto requirió cotizar el servicio de vigilancia física especializada, control por sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) y la continuidad operativa de los sistemas existentes de alarmas de intrusos e incendio, que son propiedad de la Caja.

El plazo del contrato para el servicio integral vigencia se estableció en un año con posibilidad de extender automáticamente por períodos anuales.

El llamado especificó que solo serán consideradas las ofertas que no excedan los $ 350.000 mensuales, impuestos incluidos.

Pérez informó a El Observador que este lunes se abrirán las ofertas presentadas por las empresas interesadas. Respecto al corte con la anterior compañía de seguridad fue enfático y dijo que “la Caja paga lo que puede pagar; esas situaciones de otras épocas ya no corren más”.

Además, comentó que se redujo 20% el precio del servicio de limpieza del edificio, en medio de una rebaja general de costos. En julio, la Caja de Profesionales tuvo gastos administrativos por $ 1.938.411, mientras que en agosto fueron $ 1.151.369, con un ahorro mensual de 41%.

Sobre el momento actual de la institución señaló que la única prioridad del directorio es asegurar el pago de las jubilaciones. “En segundo lugar están los funcionarios y en el tercero, en igualdad de condiciones, los proveedores”, dijo el presidente del organismo.

“No vamos a comprometernos con contratos que no podemos cumplir”, concluyó.