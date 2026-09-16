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/ Economía y Empresas / TCP

Sindicato de TCP comenzó paro por tiempo indeterminado: la terminal de contenedores operará con servicios mínimos

Empresa y trabajadores continúan negociando las condiciones del nuevo convenio colectivo

16 de septiembre de 2026 16:55 hs
Terminal Cuenca del Plata (TCP)

Terminal Cuenca del Plata (TCP)

Terminal Cuenca del Plata (propiedad mayoritaria de Katoen Natie) informó este miércoles que en los últimos meses la empresa ha participado de numerosas instancias de negociación, tanto bipartitas como tripartitas, y ha realizado los máximos esfuerzos para alcanzar un acuerdo, efectuando propuestas y modificaciones con el objetivo de acercar posiciones.

La empresa considera que el margen de negociación disponible fue totalmente utilizado y no se encuentra en condiciones de realizar nuevas modificaciones a las propuestas y condiciones ya planteadas.

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Sobre el paro de actividad informó que la terminal permanecerá trabajando con el personal necesario para cumplir con el régimen de servicios mínimos actualmente vigentes.

El viernes pasado, los ministerios de Trabajo y Transporte firmaron una declaración de servicios mínimos, con carácter transitorio y limitado, para asegurar el funcionamiento de actividades portuarias indispensables.

Entre ellas mencionó los servicios de muelles de carga y descarga de buques, la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación que lleguen en camiones.

Para cumplir con esas tareas se deberá asegurar una plantilla mínima de trabajadores, que incluye personal de mantenimiento, administrativos y personal de logística y operarios de grúas.

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