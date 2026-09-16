Los emotivos mensajes que Alejandro Balbi intercambió con Leandro Lozano tras el gol que este le marcó a San Pablo y que le dedicó a Juan Izquierdo

El dirigente de Nacional , Alejandro Balbi, se mostró especialmente conmovido por el gol que Leandro Lozano le marcó este martes a San Pablo por la Copa Sudamericana dedicándoselo a la familia de Juan Izquierdo.

Con es gol de Chucky Lozano, Boca Juniors empató 1-1 contra San Pablo en el Morumbí luego de ganar 1-0 como locatario, logrando así avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Hoy fue un partido muy especial para mí acá, hace dos años perdí un compañero en esta misma cancha", recordó Lozano que fue quien sostuvo a Juan Izquierdo cuando este se desplomó en el estadio de San Pablo cerca del final del partido que Nacional perdió 2-0 contra San Pablo por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Leandro Lozano tuvo su noche soñada con Boca en la Sudamericana y se la dedicó a Juan Izquierdo: "Hace dos años perdí a un compañero en esta cancha"

El dirigente de Nacional, Alejandro Balbi, habló este miércoles sobre el gol que marcó Lozano y reveló que intercambió mensajes con el jugador.

"Por un lado fue una alegría por él, un poco contradictorio porque con ese gol Boca clasificó y no está acostumbrado a hacer tantos goles. Prácticamente hace dos años de lo de Juan, en esa cancha, para mí como hincha. socio y presi en aquel momento, que fue de las cosas más duras que me tocó vivir, me pareció espectacular", expresó Balbi.

En declaraciones a Grandes de Verdad que se emite por Carve Deportiva, Balbi afirmó: "Justo estaba en Buenos Aires, pero no vi el partido porque estaba en una cena, sabía que Boca había empatado porque estaba con unos argentinos, pero no sabía quién había hecho el gol. Cuando me enteré, era tarde pero le escribí y me contestó enseguida. Intercambiamos muy lindos mensajes. Lo recuerdo con mucho cariño siempre lo hablamos, fue a vernos cuando jugamos con tigre, siempre está muy pendiente de nacional y esto era algo muy distinto a lo que es un gol en un partido o cualquier resultado de fútbol", afirmó el expresidente de Nacional.

Consultado acerca de si Conmebol mostró alguna iniciativa para indemnizar económicamente a la familia del jugador, Balbi expresó. "Por lo que tengo entendido no".

Luego deslizó una crítica al ente presidido por Alejandro Domínguez.

"Más allá de que uno puede estar muy allegado a Conmebol con relaciones personales, estrechas en mi caso, se lo he dicho a (Ignacio) Alonso, que no entiendo esta inacción de Conmebol. Se habló en su momento, tuvimos alguna respuesta evasiva, se habló de que no se quería sentar un precedente, pero me parece que eso no es de recibo porque no todos los días fallecen jugadores en una cancha de fútbol y como tal debió tener una respuesta de la Conmebol. Por suerte con el seguro que el Estatuto del Jugador tiene para con los jugadores, a la familia de Juan nunca le va a faltar nada, pero me parecía que la Conmebol tuvo que tener un acto de complemento por una única vez con una renta vitalicia pero eso no ha sucedido y nos tenemos que quedar con lo que tenemos", manifestó.

"Charly hizo hablar a todo el mundo, la noticia en los periódicos en los distintos medios deportivos que cubren Boca y el fútbol en general estaba en el tema y eso habla de la hombría de bien de Charly lozano, de lo que era el grupo y lo que era y como se quería a Juan. Él fue la última persona que lo abrazó con vida a Juan que cayó al lado de él y él intentó sostenerlo", recordó Balbi, con emoción.

"Los que no creen en Dios pensarán que es cosa del destino, los que creen en Dios dirán que es una especia de justicia divina o algo parecido porque es increíble que un jugador que no hace habitualmente goles justo le toque hacer en esa misma cancha, ante el mismo rival y festejó un gol para su amigo o hermano. El libretista lo escribió así", concluyó Balbi.