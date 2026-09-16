Boca Juniors clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo con un gol de Leandro Lozano, que dedicó su gol a Juan Izquierdo

Boca Juniors se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con San Pablo en el Estadio Morumbí y superarlo 2-1 en el global, gracias a un gol del uruguayo Leandro Lozano , que recordó a su excompañero de Nacional Juan Izquierdo .

Tras el 1-0 a favor en el partido de ida, con un tanto del también uruguayo Miguel Merentiel, Boca llegó a Brasil sabiendo que el empate le servía. San Pablo, obligado a ganar, no le hizo las cosas muy difíciles durante la primera mitad, que contó con pocas oportunidades y varios errores de la defensa brasileña.

A los 60, Leandro Lozano comenzó un desborde por la banda derecha que lo terminó dejando en una carrera contra Domingos Duarte para ingresar al área. El uruguayo ganó la pulseada y definió de zurda contra el golero Rafael para poner el 1-0.

Es el primer gol de Lozano con la camiseta de Boca , con la que lleva diez partidos disputados desde que llegó al club a mediados de este año proveniente de Argentinos Juniors.

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La jugada de la noche: el gol de Leandro Lozano para darle la clasificación a @BocaJrsOficial @CocaColaAr CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/FsyEfIRuPU — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 16, 2026

San Pablo se acordó tarde de ir en busca de la serie y en los minutos finales asedió a un xeneize que defendía cerca de su arco. A los 70 el VAR le anuló el empate a Ryan Francisco por fuera de juego, y tras ello el equipo de Dorival Junior falló en generar nuevas oportunidades.

Sin embargo, cuando parecía que el final del trámite iba a ser sencillo para Boca, a los 89 minutos Artur envió un tiro libre desde la banda izquierda al vértice derecho del área chica, donde Domingos Duarte cabeceó para poner el 1-1.

Los brasileños lo intentaron con un centro tras otro, pero finalmente Boca se llevó la clasificación a las semifinales. Se enfrentará allí a Vasco da Gama, que este martes eliminó a Independiente Santa Fe tras ganar 2-0 en Río de Janeiro, tras el 0-0 en la ida en Colombia.

Tras el final del encuentro, Leandro Lozano habló con la transmisión oficial del encuentro y saludó tanto a su familia como "a la familia de Juan Izquierdo", a quien le dedicó su gol.

"Hoy fue un partido muy especial para mí acá, hace dos años perdí un compañero en esta misma cancha", recordó "Chucky", que dos años atrás fue el primer compañero de Izquierdo que lo vio desvanecerse en el Morumbí y pidió la asistencia médica. Días después el futbolista murió en un hospital de San Pablo.