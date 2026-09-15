Mirá el estupendo pase de Federico Valverde que inició el segundo gol de Real Madrid para el triunfo en la hora, los elogios de la prensa española y de Mourinho

Real Madrid ganó un partido en el que prácticamente había bajado los brazos, venciendo a Elche como visitante por 3-2 en la hora luego de que iba ganando 2-0 y el rival se lo empató, y en el que Federico Valverde tuvo una actuación aceptable.

El uruguayo tuvo dos tiempos claramente diferenciados, ya que en la primera mitad fue figura, y luego bajó su nivel.

En ese lapso en el que le salieron muy bien las cosas, metió un pase estupendo para el pique de Yan Diomande y que este habilitara a Kylian Mbappé para el transitorio 2-0 de Real Madrid.

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Lo que dijo la prensa española y José Mourinho de Federico Valverde

El diario Marca, el más importante de España, opinó que Federico Valverde jugó un gran primer tiempo -en el que metió el pase espectacular para iniciar la jugada del 2-0-, aunque bajó su ritmo y nivel en el complemento.

"PRIMERA PARTE: Con mucho impacto ofensivo. Suyo es el pase que habilita a Diomande en la acción que supone el 2-0 y provoca la falta que da lugar al primer gol de Güler. NOTA PRIMER TIEMPO: 8", comenzó su opinión.

Y prosiguió: "SEGUNDA PARTE: Cara y cruz igual que el equipo. El partido se le escapó de las manos y no lo volvió a sujetar. Acusó otro bajón del Madrid en el segundo tiempo y desapareció su brillo ofensivo de la primera mitad. NOTA FINAL: 5".

En tanto, el diario deportivo AS enfatizó sobre el uruguayo que jugó un gran primer tiempo.

"Valverde: muy bien el uruguayo antes del descanso, cuando el Madrid espera atrás y sale al galope surge su mejor versión. Arrancó el partido casi asistiendo a Mbappé para que marcase. Lanzó varias contras y en una de ellas filtró un balón estupendo a Diomande para que este asistiese a Mbappé para el 2-0. Bajó bastante las prestaciones en el segundo tiempo y en el 2-2 de Niño llegó tarde a la marca; pudo evitar el tanto", explicó.

Por su parte, el técnico José Mourinho lo halagó al término del encuentro en la conferencia de prensa.

“Cuando el equipo estaba bien, Tchouameni y Valverde estaban bien. Tenían el equilibrio y manejaron bien la presión. Este partido tuvo tres etapas, 2-0, 2-2 y luego yendo a por todas”, dijo.