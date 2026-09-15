Los datos que expuso Otheguy sobre el impacto del BSE en el agro y las cuentas del país: "El banco responde"

"Vamos a seguir acompañando a la producción y el agro de este país" , afirmó Marcos Otheguy , presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE) , en el acto inaugural del stand de la compañía aseguradora uruguaya en la Expo Rural del Prado 2026 .

En su oratoria, además de destacar la trayectoria del banco creado a inicios del siglo pasado, actualizó datos del impacto del sector agropecuario en Uruguay y sobre cómo el BSE lo respalda para beneficio de los sistemas productivos y, a la vez, de la economía del país.

A modo de ejemplo de lo mucho que expuso, señaló que el BSE brinda el 72% de los seguros agropecuarios en Uruguay y que este año se acentuará la oferta de seguros de rendimiento agrícola abarcando 300.000 hectáreas .

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Tras marcar que "es una una tradición ya" para el BSE participar en la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), señaló que el presente es un año especial para el banco, dado que está cumpliendo 115 años.

Precisamente, una "línea de tiempo" de la trayectoria y logros del BSE desde su creación en 1911, sobre dos de las paredes laterales internas del stand, es una de las propuestas para informar al visitante.

"Esa línea de tiempo nos permite visualizar cómo el banco ha estado presente en hitos relevantes, a lo largo de la historia moderna del país. A comienzos del siglo XX Uruguay daba sus primeros pasos como nación independiente y hubo una generación de uruguayas y de uruguayos que se animaron no solo a pensar en presente, sino a pensar en el futuro del país y concluyeron que para no solo tener independencia política, para tener independencia económica, las empresas públicas tenemos un rol estratégico para cumplir. Y así nacimos, nosotros y otro conjunto de empresas públicas que han acompañado la historia moderna del Uruguay y que han oficiado como una palanca del desarrollo nacional", reflexionó.

Esas empresas, complementó, "han permitido construir un modelo de Estado, un modelo de convivencia basado en la inclusión social".

Dijo que "no se explica la democracia, la calidad de la democracia que tiene este país, los niveles de convivencia, que sin duda a veces nos preocupan pero si nos comparamos con América Latina y el mundo siempre destacamos", sin el rol que ha tenido el Estado y que han tenido las empresas públicas a lo largo de la historia del Uruguay.

Destacó que, tras el comienzo en 1911, "a los pocos años emitíamos nuestros primeros seguros agropecuarios".

"El Almanaque del Banco de Seguros del Estado se llamaba originalmente Almanaque del Labrador", recordó.

Con relación a eso, comentó que en la espalda de las camisetas que lucen los integrantes del equipo de Agro del banco se recuerda eso y que ese origen es algo que genera orgullo a quienes hoy forman parte del BSE.

En otro sector del stand, relacionado com lo anterior, se exhiben varios de los almanaques anuales creados últimamente, creaciones literarias especialmente valoradas y no solo en la ruralidad.

Los números del agro y los del BSE

"El agro representa el 21% del PBI del país. El agro genera casi 340.000 empleos directos e indirectos, el 90% de la producción del valor agregado de la industria agropecuaria se genera en el interior del país. En un país fuertemente centralizado, como es el nuestro, el impacto que tiene la producción agropecuaria en el interior del Uruguay es trascendente: por cada dólar que se invierte en el agro impacta en tres dólares en la economía nacional, eso explica por qué el Banco de Seguros del Estado acompaña esta producción", detalló Otheguy.

Subrayó enseguida, sobre el porte del BSE, que "tenemos el 72% de los seguros agropecuarios del país".

Estamos siempre acompañando el agro por la importancia que tiene el agro en la vida del Uruguay Estamos siempre acompañando el agro por la importancia que tiene el agro en la vida del Uruguay

El desafío del cambio climático

Admitó que "hemos enfrentado momentos difíciles, que los ha enfrentado la producción, el impacto del cambio climático se siente cada vez con más rigurosidad, en la vida de las comunidades y también en la producción agropecuaria".

Recordó que en 2023 "tuvimos que indemnizar prácticamente 180.000 hectáreas, tuvimos que pagar más de US$ 96 millones. Este año, a comienzos del año, volvimos a tener una seca importante, sobre todo concentrada en el núcleo agrícola del país, el banco volvió a pagar indemnizaciones en el entorno de los US$ 30 millones. Hace pocos meses en Salto tuvimos un efecto catastrófico, que afectó fundamentalmente a la granja, a los invernáculos, pagamos US$ 3,5 millones".

El banco responde, el banco siempre está, en los momentos más críticos el banco ha respondido y ha respondido con eficiencia y ha respondido en tiempos perentorios, en los tiempos que necesita la producción para rápidamente recuperarse y seguir produciendo El banco responde, el banco siempre está, en los momentos más críticos el banco ha respondido y ha respondido con eficiencia y ha respondido en tiempos perentorios, en los tiempos que necesita la producción para rápidamente recuperarse y seguir produciendo

Agregó que eso "es posible por un equipo sumamente comprometido y profesional que tenemos en Agronómica, que tenemos en sucursales del interior, estamos cerca, estamos cerca de los territorios, estamos cerca de la producción nacional, trabajamos de manera articulada, concebimos nuestros productos y la eficiencia de los mismos trabajando de manera articulada y muy cercana a la producción".

"Competimos y tenemos que ser eficientes"

Sobre los números que expuso, añadió, "son importantes porque el banco, por ser una empresa pública, al servicio del desarrollo nacional, no solo mide sus balances, nosotros competimos, competimos en un mercado fuertemente competitivo y tenemos que ser eficientes, pero también tenemos que ver el balance país: cuando nosotros asumimos estos compromisos con el agro nacional no solo miramos el balance del banco, miramos el balance nacional, porque esas indemnizaciones que dimos en la seca del 2023, US$ 96 millones, impactaron en la producción agropecuaria en US$ 300 millones, se protegieron 6.000 empleos y se aseguró recaudación impositiva para el Estado Nacional en más de US$ 46 millones. Este es el impacto de estos compromisos que asumimos".

"Estamos en toda la producción"

Otheguy, en un stand colmado y con mucha gente escuchándolo incluso desde el exterior del mismo, comentó también sobre el posicionamiento del BSE: "Estamos en toda la producción, estamos en la apicultura, estamos en la ganadería, estamos en la agricultura, en la granja... estamos con el grande, pero también estamos con el pequeño productor. Y estamos en toda la cadena. Esto en definitiva, es el compromiso histórico de esta institución y es el compromiso que vamos a seguir asumiendo hacia el futuro".

Dijo que "este año volvemos a apostar al agro, estamos poniendo a disposición de los productores seguros de rendimiento, casi abarcando 300.000 hectáreas, es un enorme esfuerzo que hacemos para estar presentes nuevamente en la producción nacional"

Eso, concluyó, "está cimentado en equipos muy profesionales, en equipos muy comprometidos que se sientan realmente servidores públicos, por lo tanto lo que podemos asegurar acá, nuevamente, es que vamos a seguir acompañando a la producción y el agro de este país".