Caminería rural y el 1%, los temas principales en la reunión de la ARU y los intendentes en el Prado

Durante la Expo Rural del Prado 2026 , la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la gremial anfitriona que preside Rafael Ferber recibió a una delegación del Congreso de Intendentes , encuentro en el que se consideraron varios temas, entre ellos el de la infraestructura y condiciones para mover la producción.

Concurrieron a la sede de la directiva de la ARU en la Rural del Prado el presidente del congreso de jefes departamentales, Carlos Enciso, y los intendentes de Salto, Carlos Albisu; de Soriano, Guillermo Besozzi; de Canelones, Francisco Legnani; y de Durazno, Felipe Algorta.

Según se informó a El Observador, se intercambiaron consideraciones principalmente sobre la caminería rural, el transporte de carga y la eliminación del 1% que grava la comercialización de ganado.

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Enciso valoró positivamente la instancia y destacó la disposición de ambas partes para intercambiar sobre asuntos vinculados al desarrollo productivo.

“Se trató de una muy buena reunión de diálogo, de intercambio, con diferencias en algunos enfoques, pero con la capacidad del Congreso de Intendentes y de ellos de unir esfuerzos, sobre todo por los temas de futuro”, afirmó.

Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, y Rafael Ferber, presidente de la ARU, organizadora de la Expo Rural del Prado.

La eliminación del 1%

Uno de los principales asuntos planteados fue la eliminación del denominado 1%, histórico reclamo de las gremiales agropecuarias, un tributo que se aplica sobre la comercialización de ganado y que los productores deben abonar para luego gestionar su devolución, mecanismo que, señalan los ganaderos, conlleva adversidades burocráticas.

Es por ello que reclaman su eliminación, algo que incluso fue prometido por integrantes de la actual administración del gobierno nacional.

Enciso destacó que actualmente existe un acuerdo entre los intendentes para avanzar en su eliminación, siempre que se garantice que las intendencias continúen recibiendo los recursos que hoy obtienen por ese concepto.

Según explicó el intendente de Florida, se espera que el Poder Ejecutivo concrete los números para definir cómo se compensará a los gobiernos departamentales.

Ese recurso no lo podemos perder porque está en nuestro presupuesto, pero estamos de acuerdo que no se lo cobren más a los productores Ese recurso no lo podemos perder porque está en nuestro presupuesto, pero estamos de acuerdo que no se lo cobren más a los productores

Enciso indicó que la recaudación por este concepto ronda actualmente los US$ 45 millones en todo el país.

“Es un importe importante para las arcas de todas las intendencias. Algunas más y otras menos, dependiendo de la producción ganadera. Pero lo importante es que hay un ambiente favorable a que de nuestra parte no se le cobre más a los productores, y mientras tanto se subsidie esto a nivel gobierno”, sostuvo.

Ferber, en tanto, explicó que para los productores el actual sistema implica una serie de trámites que podrían evitarse.

“El 1% es un impuesto que hoy se cobra y después te lo devuelven. Lo que pedimos los productores es que se termine el mecanismo, que se saque el mecanismo de algo que te hace perder tiempo”, afirmó.

ARU, en una de las novedades en las actividades gremiales este año en la Rural del Prado, recibió a integrantes del Congreso de Intendentes.

El problema de la caminería rural

Otro de los temas centrales fue la situación de la caminería secundaria y las dificultades que enfrentan las intendencias para acompañar el aumento de la producción y del transporte de carga.

“Nos interesa sacar la producción de los caminos y tener los caminos óptimos. También es cierto que las toneladas de producción, por suerte para el país, son muchas, pero no se acompasó la inversión país a la caminería secundaria”, señaló Enciso.

El presidente del Congreso de Intendentes explicó que mejorar esos caminos requiere una inversión que es difícil de afrontar únicamente con recursos departamentales.

“Esas obras, hoy, son casi imposibles de financiar para las intendencias, sobre todo el cambio de estándar, de balastro a carpetas asfálticas, que es lo que se precisaría”, explicó.

El presidente de la ARU coincidió en la necesidad de encontrar soluciones que permitan sacar la producción cuando está pronta.

“Hablamos del tema de los caminos vecinales y los caminos secundarios. Hay prohibiciones en determinados departamentos de circulación y eso es algo que se debe rever porque no es aceptable no sacar la producción cuando está pronta”, sostuvo.

Ferber señaló que, si bien se han registrado mejoras en la caminería principal, todavía existen dificultades en la red secundaria.

“La producción que sale es muy grande, y tenemos una realidad de caminos secundarios que a las intendencias se les dificulta poder tenerlos bien”, explicó.

En ese sentido, planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta para mejorar la infraestructura.

“Tenemos que dar un salto de calidad, hay que trabajar en conjunto con las intendencias, el Estado, y los productores involucrados, para llegar a un formato donde los caminos permitan sacar producción todo el año”, afirmó Ferber.