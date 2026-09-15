Jesús Trindade y Facundo Batista volverán a estar a la orden en Peñarol para este sábado contra Cerro

El plantel de Peñarol tiene jornada de descanso este martes pero para el sábado, Diego Aguirre apronta el retorno de dos jugadores: Jesús Trindade y Facundo Batista.

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Peñarol jugará contra Cerro el sábado a la hora 15.30 en el estadio Luis Tróccoli , por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Trindade sufrió una complicada lesión tendinosa cuando comenzó el segundo semestre del año tras el parate del Mundial 2026.

El volante se lesionó sobre los 40 minutos del partido contra Racing, en el Estadio Centenario , por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

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Lo positivo que tuvo para Peñarol esa lesión fue que Diego Aguirre lo sustituyó por el argentino Leonel Jaime y a partir de entonces, el argentino se convirtió en titular y en pieza insustituible del equipo.

Aquel partido se jugó el 12 de julio por lo que Trindade lleva dos meses afuera de las canchas.

Batista, por su parte, sufrió una lesión muscular en el segundo partido de Copa AUF Uruguay, contra Atenas en Maldonado, donde solo jugó el primer tiempo el 2 de setiembre pasado.

Los que siguen al margen por lesión en Peñarol son Nahuel Herrera, quien ya está entrenando físicamente a la par del grupo, pero todavía le falta para volver a jugar, Luis Angulo por un desgarro, Diego Laxalt y Jonathan Rodríguez, también por lesiones musculares.

Facundo Álvez también entrena tras operarse de una fractura de cadera.

Leonardo Fernández sigue su recuperación de la operación de ligamentos cruzados de la rodilla.

También se lesionó el argentino Gonzalo Gelini a quien le practican estudios para develar si la lesión que sufrió también fue desgarro.

Peñarol vuelve a entrenar este miércoles en horas de la mañana.