Los principales objetivos de Pablo Álvarez, el nuevo gerente deportivo de Nacional: la "estructura deportiva" que deberá consolidar y el 2027 en la mira

Nacional presentó este lunes a Pablo Álvarez , su nuevo gerente deportivo que llega para reemplazar a Sebastián Eguren, y que tendrá como objetivo consolidar una metodología de trabajo en el club que trascienda directivas y entrenadores.

Hace un mes, el domingo 16 de agosto, Nacional vivió un día demasiado agitado, otro más . Tras la derrota 2-0 ante Racing por la segunda fecha del Torneo Clausura la directiva cesó al DT Jorge Bava , y como respuesta a esa decisión Eguren y Martín Ligüera renunciaron a los cargos de director deportivo y secretario técnico.

Pero esas no fueron las únicas salidas que se dieron en esos días . Nacional movió a otra área al psicólogo del plantel principal, Damián Benchoam , y contrató en su lugar a un equipo de coaching deportivo , y sufrió la renuncia de Santiago Ostolaza , que encabezaba el área de captación.

Con la llegada de Álvarez, que durante casi cinco años encabezó el área deportiva de Boston River, el tricolor busca estabilidad . Firmó un contrato a tres años, que de completarse superará el periodo de la directiva actual, y su principal objetivo será lograr generar una "estructura deportiva" que se consolide en el club.

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Fuentes del club indicaron a Referí que en estos tres meses que le quedan al 2026 se espera que el nuevo gerente se adentre en el club, y realice un análisis que le permita proponer una nueva estructura a largo plazo. También deberá planificar el año 2027, con el armado del plantel en la mira tras una serie de periodos de pases con muchos movimientos y el nombre del técnico en la duda, y acompañar a Daniel Carreño en la recta final del campeonato.

Una estructura deportiva que perdure, el principal objetivo de Pablo Álvarez en Nacional

Flavio Perchman y Pablo Álvarez en la presentación del nuevo gerente deportivo de Nacional Foto: Nacional

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, explicó en una entrevista con Quedó Picando que el principal desafío de Álvarez será organizar una estructura deportiva a largo plazo.

"Estamos convencidos de que los procesos deben ser de las instituciones, no de las personas. Debe haber una política deportiva definida que se implemente independientemente de quién esté al frente del primer equipo", sostuvo el presidente.

Esta nueva estructura deportiva ya tendrá un cambio en el propio rol de Álvarez, en comparación con el cargo que tenía Eguren. Vairo indicó que mientras Ligüera operaba como nexo entre las juveniles y el primer equipo de Nacional, Eguren se encargaba del plantel principal pero además de muchas cosas de la gestión interna del club. "Eso pasaba por estar negociando a un jugador y porque te estén llamando porque no hay agua caliente en el vestuario juvenil", detalló el mandatario.

Ahora Nacional dividió el cargo de Eguren en dos: Pablo Álvarez se encargará únicamente de la gerencia del primer equipo, y se creó un nuevo cargo para encabezar la gestión de los otros aspectos que englobaba el exfuncionario, para el que designaron a Nicolás Rosetti, quien hace diez años trabaja como delegado y administrativo deportivo de la institución.

Sebastián Eguren y Jorge Bava en una conferencia de prensa Foto: S. Amaya

"Es alguien que ya está hace años en el club, ya ha hecho mucho de eso, nos pareció que era una linda oportunidad para que asumiera el cargo", expresó Vairo.

Con este cambio, fuentes de Nacional indicaron que la estructura deportiva actual del club está conformada por los siguientes integrantes, con Flavio Perchman como el encargado del área en la dirigencia:

Daniel Carreño - director técnico.

- director técnico. Pablo Álvarez - gerente deportivo.

- gerente deportivo. Nicolás Rosetti - gestión deportiva.

- gestión deportiva. Fernando Curutchet - coordinador de Formativas.

- coordinador de Formativas. Mauricio Fratta- encargado del área de Scouting tras la salida de Santiago Ostolaza

El armado de una metodología de trabajo a largo plazo para esta estructura será el gran objetivo de Álvarez. Fuentes del club indicaron que el gerente recién asumió, y que sus propuestas llegarán luego de un análisis que realizará del club en los meses siguientes.

Vairo destacó el perfil técnico de Álvarez, y su capacidad para implementar nuevas tecnologías vinculadas a la captación de futbolistas, una de las áreas en la que Nacional buscará mejorar de cara al futuro.

La planificación del 2027, con la incertidumbre del DT y la mira en las contrataciones

En su presentación de este lunes, Álvarez dijo en una conferencia de prensa que "lo más importante" será planificar "lo que viene" en la siguiente temporada.

El armado del 2027 de Nacional tendrá un especial foco en las contrataciones. Según constató Referí, desde que Vairo y Perchman asumieron en diciembre de 2024 el club realizó 35 contrataciones, tuvo 40 bajas (entre ventas y rescisiones) y cedió a otros 15 jugadores a préstamo (de los cuales hasta el momento ninguno volvió a jugar en el club).

Muchas de estas contrataciones apenas duraron seis meses en el club, y en julio Nacional llegó a deber US$ 1,5 millones en rescisiones de contratos. La cantidad de altas y bajas, y el dinero que conllevan, son dos preocupaciones centrales para Vairo, que este lunes remarcó que el club debe afinar la mira a la hora de contratar.

"Debemos ser mucho más rigurosos en el análisis de los jugadores que incorporamos. El mundo ha cambiado y la presión en los clubes grandes es cada vez mayor; hoy el fútbol es cabeza, físico y habilidad, en ese orden", explicó.

Flavio Perchman y Ricardo Vairo, vicepresidente y presidente de Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

La parte económica no queda atrás. Con las elecciones del año que viene en el radar (siempre un foco de presión para un mayor gasto), Vairo remarcó que Nacional deberá ser cauteloso en su presupuesto anual.

"El año pasado tuvimos un balance positivo tras vender por 13 millones de dólares, pero este año no hemos logrado ese nivel de ingresos y el presupuesto ha crecido. Nacional debe cambiar necesariamente su forma de gestionar los egresos; no podemos depender exclusivamente de la venta de jugadores para equilibrar las cuentas", detalló Vairo.

A todo esto se suma la incertidumbre del DT del año siguiente, otro de los aspectos en los que influirá la postura de Álvarez. El presidente tricolor remarcó que Daniel Carreño tiene contrato hasta fines de diciembre de 2026, y su continuidad estará atada a sus resultados.

"Con Daniel fuimos clarísimos que esto va hasta fin de año, y por supuesto a fin de año según los resultados nos sentaremos a hablar con él. Hoy el contrato es hasta fin de año y su cabeza está metida en lo que es el Clausura y la Copa Uruguay", puntualizó.

La cercanía con Daniel Carreño

La foto del Instagram de Pablo Álvarez en la Copa Libertadores 2007, año en el que debutó de la mano de Daniel Carreño

Más allá de lo que pase en 2027, la directiva tricolor ve a Carreño como su técnico hasta el final de la presente temporada, y durante ese tiempo Álvarez trabajará como un apoyo para el DT.

"No es fácil para un entrenador ejercer sin una figura de este tipo", explicó el nuevo funcionario tricolor en la conferencia de este lunes, y agregó que es "imprescindible" la cercanía entre un gerente deportivo y un DT.

Según Álvarez, este nexo va a ser mucho más sencillo considerando que mantiene una "excelente relación" con Carreño, DT que lo hizo debutar en la Primera de Nacional en febrero de 2007.