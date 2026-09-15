BBVA y MBRF lanzaron el primer Programa de Confirming Sostenible de Uruguay

La ganadería ocupa un lugar central en la economía uruguaya y enfrenta desafíos relevantes en materia de sostenibilidad. En ese contexto, se informó en la Expo Rural del Prado 2026, BBVA y MBRF pondrán en marcha el primer Programa de Confirming Sostenible de Uruguay .

La iniciativa incorpora criterios de sostenibilidad a la financiación de la cadena de proveedores de MBRF.

A través del programa, la compañía podrá gestionar pagos diferidos y sus proveedores tendrán la posibilidad de adelantar el cobro de sus facturas dentro de la línea de crédito de MBRF.

El diferencial estará en las condiciones financieras: los proveedores identificados como sostenibles accederán a una mejor tasa para anticipar esos cobros . De esta forma, el programa reconoce a quienes ya avanzan en buenas prácticas y, a la vez, genera un incentivo concreto para que otros productores emprendan ese camino.

Guillermo Viola, María Eugenia Bica, Andrés Preliasco y Franco Teixeira. Foto: Andrea Hernández

Un hito para BBVA, MBRF y el mercado uruguayo

“Este lanzamiento es un hito para BBVA, para MBRF y para el mercado uruguayo. Por primera vez, una solución de financiación de la cadena de suministro incorpora un beneficio económico específico para los proveedores sostenibles. Es una forma concreta de acompañar la transición de nuestros clientes y de llevar la sostenibilidad a la economía real”, señaló Andrés García, Head of Corporate & Investment Banking de BBVA Uruguay.

En una primera etapa, el programa reconocerá a los productores que cuenten con la certificación USDA NOP —National Organic Program—, el estándar de producción orgánica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. MBFR ya trabaja con productores certificados bajo este esquema y comercializa productos orgánicos elaborados a partir de esa producción.

Santiago Torres Negreira, Ignacio Moleda, Agustín Hernández, Luis Xalambrí, Lucía de María. Foto: Andréa Hernández

La elección de este criterio permite comenzar con una certificación verificable y reconocida, mientras ambas organizaciones avanzan en la incorporación gradual de nuevos indicadores. Entre ellos, se analizarán iniciativas que MBRF desarrolla junto a productores, como la medición de huella de carbono y otros programas vinculados a la sostenibilidad de la cadena ganadera.

“En MBRF entendemos que la sostenibilidad se construye junto a toda nuestra cadena de valor. Este acuerdo con BBVA reconoce el compromiso de los productores que ya adoptan buenas prácticas y nos permite sumar un incentivo adicional para seguir avanzando junto a ellos”, afirmó Marcelo Secco, CEO de MBRF.

Marcelo Secco, CEO de MBRF. Foto: Andrea Hernández

El programa no plantea que la actividad ganadera deje de enfrentar sus desafíos ambientales; propone, en cambio, una herramienta financiera para acompañar mejoras concretas en una cadena clave para Uruguay.

En un país donde la producción agroindustrial tiene un peso decisivo, vincular el acceso a mejores condiciones de financiación con prácticas sostenibles abre una nueva vía para acelerar la transición.

Con esta alianza, BBVA y MBRF combinan innovación financiera, trazabilidad y trabajo con proveedores para impulsar cadenas de valor más sostenibles y competitivas.