Álvaro García sobre el robo al BROU en Pando: "No se debería haber encontrado ese dinero" en el mostrador

El presidente del Banco República, Álvaro García, dijo este lunes en el streaming de El Observador que los delincuentes que robaron la sucursal del Pando no deberían haber encontrado ese dinero por las “medidas de seguridad” que tiene el banco.

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“No se debería haber encontrado ese dinero porque el Banco, por las medidas de seguridad que tiene, tiene una serie de reglamentaciones internas que implican que un evento de este tipo para una persona que quiera asumir el riesgo de entrar en una sucursal bancaria y hacer un asalto, la idea es que esté muy mal pago eso”, dijo en diálogo con el programa Todo un tema.

García explicó que hay mecanismos que “implican que tanto en las cajas como en la apertura del tesoro haya muy poco dinero vivo” en las sucursales. Los delincuentes se llevaron unos US$ 425 mil ($ 10 millones, US$ 70 mil y 90 mil euros) en un asalto realizado sobre las 18:00 horas del lunes 23 de agosto.

El presidente del BROU agregó que la investigación “determinará las razones por las cuales había ese monto de dinero”. “Hay que esperar”, aseguró. En el marco de la investigación administrativa, el directorio del banco decidió trasladar al gerente de esa sucursal.