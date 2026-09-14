Gala de Endeavor Uruguay reunió a más de 700 empresarios en la cena de networking más grande del país

El jueves 3 de setiembre se realizó la 19ª edición de la Cena de Gala de Endeavor Uruguay, reconocida como la cena de networking más grande del país. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU y reunió a los líderes de las principales empresas locales y multinacionales, emprendedores, inversores y representantes del gobierno y la política. Se trata de la instancia central anual de relacionamiento del sector privado y de la mayor fuente de recaudación de la organización, con la participación de más de 100 compañías.

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El orador principal de esta edición fue Gonzalo García Estebarena, CEO de Despegar, la mayor empresa de tecnología de viajes de América Latina. Su participación acercó al público de la Gala la mirada de uno de los referentes regionales en la intersección entre negocio y tecnología.

Esta edición marcó además el inicio de la gestión Maximiliano Casal como nuevo presidente de Endeavor Uruguay. Su llegada abre una nueva etapa para la organización, que celebra más de 25 años de trabajo por el emprendimiento de alto impacto en el país.

Endeavor, con operaciones en más de 40 países, lidera el movimiento global de emprendedores de alta influencia. Su misión es catalizar el crecimiento de largo plazo de los países seleccionando emprendedores y acelerando su desarrollo mediante mentorías, capacitación, conexiones internacionales, acceso a nuevos mercados y acercamiento a inversores. La organización busca multiplicar el efecto de estos modelos de rol para que la cultura emprendedora se expanda en toda la sociedad.