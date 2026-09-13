Packrafting: de qué se trata la experiencia de turismo aventura que un emprendedor busca instalar en Uruguay

El packrafting, un deporte de aventura que combina el senderismo con la navegación en rápidos en una pequeña balsa inflable portátil, es una práctica de turismo de naturaleza muy popular en países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, en Uruguay, y en Sudamérica en general, todavía es poco conocida y son escasas las fábricas dedicadas a producir este tipo de equipos en la región.

Fue en ese nicho donde el uruguayo Ignacio Lateulade, cofundador de la agencia Inti Aventura, identificó una oportunidad de innovar en Uruguay y Sudamérica.

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Eso lo llevó a traer los primeros equipos desde Argentina, probar diferentes locaciones y ofrecer hoy la experiencia en tres locaciones distintas . Una en los humedales de Santa Lucía, de dificultad baja, otra en en San José, en Rincón de Buschental y más recientemente en un cañón que se forma en el arroyo Laureles, en el límite entre Tacuarembó y Rivera, donde la experiencia es más intensa.

Packrafting en Arroyo Laureles

La disciplina que actualmente ofrece la empresa combina senderismo interpretativo guiado con navegación en packraft. La actividad comienza con unos 30 minutos de caminata junto a un guía de naturaleza, con el equipo transportado en la mochila. Luego, al llegar al curso de agua, los participantes despliegan los packrafts para navegar y recorrer el entorno durante aproximadamente una hora y media.

“En Uruguay no hay muchos lugares donde se pueda ir toda la temporada para hacer rápidos, pero a partir de que empezamos a difundir y mostrarnos en las redes está pasando que mucha gente nos llama para comentarnos lugares. Ya estoy hablando con proveedores y estancias para ir a conocer otros lugares”, detalló el emprendedor en diálogo con Café y Negocios.

Además, recientemente, la agencia fue seleccionada por el Fondo Concursable Mintur-Ande, una línea de financiamiento no reembolsable que impulsa el desarrollo de emprendimientos turísticos en destinos emergentes, con foco en esta convocatoria en el turismo náutico de la cuenca del río Santa Lucía.

A partir de esto Inti Aventuras recibirá un monto de más de $ 570.500 que destinará a fortalecer la infraestructura y el equipamiento necesario para desarrollar las experiencias de packrafting. Entre los planes, adelantó Lateulade, está incorporar nuevas unidades de packrafts y contar con un lugar de acopio y almacenamiento de los equipos, en un predio que la agencia tiene sobre la cuenca del río Santa Lucía.

A esto se suma la posibilidad de desarrollar cursos de formación en packraft y un proyecto de glamping, carpas con las comodidades de un hotel, para recibir a los visitantes y extender la actividad más allá de la temporada.

El proyecto también apunta a generar fuentes de trabajo y fortalecer el vínculo con la comunidad de la zona de Melilla, donde está instalada la empresa. Entre los planes está por ejemplo incorporar guías locales y trabajar con establecimientos de la zona que puedan brindar servicios de alimentación a los visitantes.

“Para el explorador de naturaleza, para el que le gusta recorrer, el packraft te permite conjugar una caminata con el meterte adentro de un monte cerrado o de un lugar que es imposible entrar con una embarcación más tradicional, como una canoa, un kayak. No tenes límites para recorrer la naturaleza”, sostuvo.

Esta apuesta se enmarca, según detalló el emprendedor, en un contexto en el que las agencias están apostando a salir cada vez más a naturaleza, y donde actividades como trekking son cada vez más populares.

“La gente se está animando a otras travesías, es un buen momento para el turismo de naturaleza”, finalizó.