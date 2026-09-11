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Gobierno resolvió no aplicar esencialidad pero sí declaró servicios mínimos en Terminal Cuenca del Plata: qué implica

La resolución firmada por los ministerios de Trabajo y Transporte plantea que se deben garantizar operaciones de carga y descarga de buques y recepción de contenedores llenos y vacíos

11 de septiembre de 2026 17:20 hs
Terminal Cuenca del Plata

Terminal Cuenca del Plata

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La alternativa surgió un día después que Katoen Natie (propietaria de Terminal Cuenca del Plata) solicitara declarar la esencialidad de los servicios que deben ser mantenidos "durante las medidas de conflicto colectivo que afectan su operativa".

El texto, al que accedió El Observador, determinó con "carácter transitorio y limitado que en el marco del conflicto deberán garantizarse servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de prestaciones portuarias indispensables".

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Entre ellas menciona los servicios de muelle de carga y descarga de buques; recepción de contenedores llenos y vacíos, importación y exportación y almacenamiento y depósito.

Terminal Cuenca del Plata
Terminal Cuenca del Plata

Para cumplir con esas tareas se deberá asegurar una plantilla mínima de trabajadores, que incluye personal de mantenimiento, administrativos y personal de logística y operarios de grúas.

El texto también pide a las partes que establezcan los "mecanismos necesarios a efectos de garantizar la plena operativa portuaria de los servicios vinculadosa contenedores refrigerados o con elementos perecederos o con material sanitariamente sensible".

A partir de la resolución, las dos partes continuarán negociando las condiciones para la firma de un nuevo convenio colectivo en la terminal de contenedores.

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