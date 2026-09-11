Así se juega la sexta fecha del Torneo Clausura con Nacional, Peñarol, Liverpool, Deportivo Maldonado, Racing y Montevideo City Torque por puntos de oro

La sexta fecha del Torneo Clausura se disputa durante este fin de semana con partidos que van desde este sábado 12 hasta el próximo lunes 14 de setiembre, con Nacional y Peñarol que luchan por mejorar en la Tabla Anual, teniendo en cuenta que a los carboneros, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), le quitó un punto durante esta semana que termina, debido a los graves incidentes registrados en la salida del clásico en el Estadio Campeón del Siglo el pasado 30 de agosto.

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Nacional ante Wanderers Nacional buscará volver a la victoria tras el empate en la hora de Juventud de Las Piedras del fin de semana pasado en el Gran Parque Central y busca trepar en el certamen y en la Tabla Anual.

Los tricolores no tendrán a Maximiliano Gómez, lesionado, y apuntan a varios cambios con Daniel Carreño como entrenador.

Peñarol es local contra Albion sin su público Ocho días después de haber goleado a Danubio 4-0 en Jardines del Hipódromo sin público, Peñarol será local en el Estadio Centenario, nuevamente sin su gente, por la sanción de la Comisión Disciplinaria de la AUF, y enfrentará a Albion que necesita sumar.