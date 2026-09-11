Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Así se juega la sexta fecha del Torneo Clausura con Nacional, Peñarol, Liverpool, Deportivo Maldonado, Racing y Montevideo City Torque por puntos de oro

La sexta fecha del Torneo Clausura tiene a Nacional y a Peñarol necesitados de puntos, a Liverpool como líder, y a varios que pelean unidades trascendentes en este certamen y en la Tabla Anual

11 de septiembre de 2026 15:22 hs
Luciano Boggio&nbsp;

Luciano Boggio 

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La sexta fecha del Torneo Clausura se disputa durante este fin de semana con partidos que van desde este sábado 12 hasta el próximo lunes 14 de setiembre, con Nacional y Peñarol que luchan por mejorar en la Tabla Anual, teniendo en cuenta que a los carboneros, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), le quitó un punto durante esta semana que termina, debido a los graves incidentes registrados en la salida del clásico en el Estadio Campeón del Siglo el pasado 30 de agosto.

Nacional ante Wanderers

Nacional buscará volver a la victoria tras el empate en la hora de Juventud de Las Piedras del fin de semana pasado en el Gran Parque Central y busca trepar en el certamen y en la Tabla Anual.

Los tricolores no tendrán a Maximiliano Gómez, lesionado, y apuntan a varios cambios con Daniel Carreño como entrenador.

Peñarol es local contra Albion sin su público

Ocho días después de haber goleado a Danubio 4-0 en Jardines del Hipódromo sin público, Peñarol será local en el Estadio Centenario, nuevamente sin su gente, por la sanción de la Comisión Disciplinaria de la AUF, y enfrentará a Albion que necesita sumar.

Heredero celeste: el orgullo de Miska Gargano porque su hijo Matías Gargano fue convocado a la selección uruguaya sub 16 de Álvaro Fernández

La decisión de Peñarol tras la quita de puntos por sus hinchas ante Nacional: contrató a un comisario de la Policía que fue director de centros penitenciarios

Por su parte, uno de los partidos más atractivos de la fecha se jugará el lunes entre el líder del Torneo Clausura, Liverpool, que visitará a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

En tanto, Racing, uno de los líderes de la Anual enfrenta a Boston River en otro encuentro que promete, en tanto que Deportivo Maldonado, otro colíder, visita a Defensor Sporting.

Los partidos de la sexta fecha del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Árbitro
Sábado 12 13.00 Racing-Boston River Parque Roberto Andrés Matonte
Sábado 12 16.30 Wanderers-Nacional Parque Viera Javier Burgos
Sábado 12 20.00 Cerro Largo-Central Español Estadio Ubilla Kevin Fontes
Domingo 13 10.00 Progreso-Cerro Parque Paladino Gustavo Tejera
Domingo 13 13.00 Juventud de Las Piedras-Danubio Parque Artigas Hernán Heras
Domingo 13 16.00 Defensor Sporting-Deportivo Maldonado Parque Franzini Mathías De Armas
Domingo 13 19.30 Peñarol-Albion Estadio Centenario Esteban Guerra
Lunes 14 19.00 Montevideo City Torque-Liverpool Estadio Charrúa Esteban Ostojich

Las más leídas

Edgar Welker vs Paco Casal en la Justicia: primera instancia condenó a Tenfield a pagar US$ 700.000, la empresa apelará; el tema continuará por años en juzgados

Heredero celeste: el orgullo de Miska Gargano porque su hijo Matías Gargano fue convocado a la selección uruguaya sub 16 de Álvaro Fernández

La decisión de Peñarol tras la quita de puntos por sus hinchas ante Nacional: contrató a un comisario de la Policía que fue director de centros penitenciarios

Con el gran momento de Montevideo City Torque, el plan del City Group en Sudamérica empieza a cosechar frutos

Temas

Torneo Clausura Nacional Peñarol fecha Liverpool Deportivo Maldonado Racing Montevideo City Torque Tabla Anual

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos