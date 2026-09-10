Katoen Natie solicitó al gobierno que declare la esencialidad de servicios en Terminal Cuenca del Plata y expuso sus razones

Katoen Natie solicitó este jueves que se declare la esencialidad de servicios necesarios para mantener la actividad en Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. El pedido responde al conflicto que mantiene con el sindicato de la empresa y que afecta su operativa.

Esta tarde, la propietaria de la terminal de contenedores remitió un escrito al Ministerio de Trabajo (que luego fue enviado a Presidencia y al Ministerio de Transporte) donde planteó que se asegure el mantenimiento de actividades cuya interrupción compromete bienes jurídicos y esenciales y que, por ese motivo, debe brindarse mediante un servicio mínimo, adecuado, necesario y proporcional.

La solicitud llegó prácticamente al mismo tiempo que el presidente Yamandú Orsi comentaba que actualmente "no están dadas las condiciones" para declarar la esencialidad .

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El texto, al que accedió El Observador, expone que la terminal de contenedores “integra el recinto portuario y constituye una infraestructura relevante para el ingreso y egreso del comercio exterior” . Agrega que en la terminal “confluyen actividades portuarias, aduaneras, sanitarias y de seguridad, además de la circulación de personas, vehículos, buques y mercaderías”.

Sede del MTSS. Foto: Leonardo Carreño.

El documento resalta que los contenedores refrigerados y las cargas perecederas o sanitariamente sensibles necesitan de cuidados especiales. Por tanto, la interrupción de las tareas necesarias para mantener su alimentación eléctrica, monitoreo, inspección o manipulación puede comprometer la cadena de frío, la aptitud sanitaria de alimentos y otras mercaderías y generar riesgos para la salud.

Además, fundamentaron que "determinadas tareas vinculadas con la atención segura de buques, la prevención de accidentes, la circulación interna, la respuesta ante emergencias y la preservación de instalaciones y cargas no admiten una interrupción absoluta sin riesgo para las personas o los bienes".

Con esos argumentos pidió al Ministerio de Trabajo que “determine cuáles son las prestaciones desarrolladas en la terminal cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas sensibles”.

La compañía agrega que la declaración de esencialidad puede limitarse estrictamente a las prestaciones indispensables, preservando en todo lo demás el ejercicio del derecho de huelga.