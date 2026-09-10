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Katoen Natie solicitó al gobierno que declare la esencialidad de servicios en Terminal Cuenca del Plata y expuso sus razones

El pedido se presentó en el Ministerio de Trabajo y también ingresó en Presidencia y el Ministerio de Transporte

10 de septiembre de 2026 18:00 hs
Terminal Cuenca del Plata

Terminal Cuenca del Plata

Diego Battiste

Esta tarde, la propietaria de la terminal de contenedores remitió un escrito al Ministerio de Trabajo (que luego fue enviado a Presidencia y al Ministerio de Transporte) donde planteó que se asegure el mantenimiento de actividades cuya interrupción compromete bienes jurídicos y esenciales y que, por ese motivo, debe brindarse mediante un servicio mínimo, adecuado, necesario y proporcional.

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El texto, al que accedió El Observador, expone que la terminal de contenedores “integra el recinto portuario y constituye una infraestructura relevante para el ingreso y egreso del comercio exterior”. Agrega que en la terminal “confluyen actividades portuarias, aduaneras, sanitarias y de seguridad, además de la circulación de personas, vehículos, buques y mercaderías”.

Sede del MTSS.

Sede del MTSS.

El documento resalta que los contenedores refrigerados y las cargas perecederas o sanitariamente sensibles necesitan de cuidados especiales. Por tanto, la interrupción de las tareas necesarias para mantener su alimentación eléctrica, monitoreo, inspección o manipulación puede comprometer la cadena de frío, la aptitud sanitaria de alimentos y otras mercaderías y generar riesgos para la salud.

Además, fundamentaron que "determinadas tareas vinculadas con la atención segura de buques, la prevención de accidentes, la circulación interna, la respuesta ante emergencias y la preservación de instalaciones y cargas no admiten una interrupción absoluta sin riesgo para las personas o los bienes".

Con esos argumentos pidió al Ministerio de Trabajo que “determine cuáles son las prestaciones desarrolladas en la terminal cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas sensibles”.

La compañía agrega que la declaración de esencialidad puede limitarse estrictamente a las prestaciones indispensables, preservando en todo lo demás el ejercicio del derecho de huelga.

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