Conflicto en el puerto: Ministerio de Trabajo dio plazo de tres días para establecer acuerdo en la negociación colectiva

El Ministerio de Trabajo dio un plazo de tres días para que se alcance un acuerdo entre la empresa Katoen Natie , que opera principalmente la Terminal Cuenca del Plata (TCP), y el sindicato en cuestión, que viene realizando una serie de paros en conflicto por un nuevo convenio colectivo .

La cartera estableció este plazo para definir "un acuerdo en la negociación colectiva que venían llevando adelante", contó el ministro Juan Castillo en rueda de prensa. Como también se busca "asegurar servicios mínimos dentro de la terminal de contenedores ", añadió el secretario de Estado consignado por Subrayado de Canal 10.

La empresa ya había afirmado que la denominada "guardia gremial" era insuficiente para garantizar la continuidad de las operaciones en el puerto. Además sostuvo que esta operativa limitada continuaba generando "importantes daños y perjuicios" para la propia terminal, clientes, los usuarios del puerto y el conjunto de la cadena logística.

Los trabajadores confirmaron a El Observador que con este plazo de 72 horas se busca tanto "avanzar en el convenio" como también "definir servicios mínimos ", algo que desde la tarde del martes –cuando empezó a correr el plazo– no se ha podido lograr. En la tarde de este miércoles se desarrollará otra tripartita .

El ministro de Trabajo dijo que, por otro lado, "se ha avanzado bastante en algunos contenidos del convenio colectivo". "Hay también algunas diferencias que no son menores, las han hecho públicas en cuanto a jornales y ajustes de salarios", agregó Castillo.

El presidente del sindicato Álvaro Reinaldo había afirmado que había habido avances dentro de lo que solicitaban. Algunas de las mejoras presentadas por TCP fueron el pago de una partida extraordinaria de $ 27.500 en el mes de la firma del acuerdo y un complemento del salario vacacional de $ 20.000.

El sindicato había exigido el pago asegurado de 25 jornales mensuales de la plantilla actual o, en su defecto, abonar dos partidas económicas de $ 50 mil por cada mes de negociación. El último convenio colectivo fijó en 13 los jornales mínimos asegurables por mes. La empresa, según señaló, se niega a asegurar 25 jornales para todo el personal "exista o no trabajo".

Tras el reintegro del último paro, en la tarde del martes, Katoen Natie informó que dio instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga de contenedores.