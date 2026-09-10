BPS paga un suplemento de más de $ 17 mil en 2026: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

El Banco de Previsión Social ( BPS ) actualizó para 2026 el valor del suplemento solidario , una prestación destinada a complementar los ingresos de determinados jubilados y pensionistas.

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El valor base del suplemento quedó establecido este año en $ 17.591 , aunque esto no significa que todos los beneficiarios reciban esa cantidad: el monto final depende de las prestaciones previsionales y otros ingresos que perciba cada persona.

La partida fue establecida por la Ley 20.130, de reforma de la seguridad social , y se paga conjuntamente con la jubilación o pensión correspondiente mientras el beneficiario mantenga las condiciones exigidas.

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El beneficio alcanza a afiliados de todas las cajas que estén comprendidos en las condiciones previstas.

Entre quienes pueden acceder se encuentran los beneficiarios de jubilaciones del Nuevo Sistema Previsional Común (SPC) y los pensionistas por sobrevivencia mayores de 65 años, siempre que la persona fallecida estuviera comprendida en ese sistema.

Además, para recibir el suplemento se deben cumplir una serie de requisitos:

Ser jubilado bajo el régimen del SPC o tener más de 65 años y ser beneficiario de una pensión por sobrevivencia otorgada dentro de ese régimen.

Residir actualmente en Uruguay y haber residido en el país durante al menos 10 de los últimos 20 años .

. Presentar una declaración jurada de ingresos y residencia.

El suplemento se abona desde el momento en que se otorga la jubilación o pensión, siempre que se cumplan las condiciones establecidas, y continúa pagándose mientras estas se mantengan.

Cuánto paga BPS por el suplemento solidario en 2026

Para 2026, el valor base del suplemento solidario es de $ 17.591.

Para determinar cuánto cobrará efectivamente cada persona, se descuenta de ese valor base el 33% del monto de las prestaciones previsionales que percibe el titular, incluidas aquellas que dan origen al beneficio.

También se tienen en cuenta otros ingresos. Para los mayores de 65 años, quienes perciben una jubilación por incapacidad total y quienes reciben una jubilación anticipada por desempeñar trabajos particularmente exigentes, se descuenta el 33% de los ingresos que superen el tope correspondiente.

En el caso de los menores de 65 años, se descuenta el 100% de esos ingresos.

De esta manera, los $ 17.591 constituyen el valor base utilizado para calcular el suplemento y no necesariamente la cantidad que cada jubilado o pensionista recibirá.