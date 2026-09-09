VIDEO | "¿A qué viniste?": así fue el tenso cruce entre Julio Ríos y un aspirante a presidente de la AUF

Una entrevista sobre las propuestas para la Presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) terminó con un fuerte intercambio entre el periodista deportivo Julio Ríos y Javier Castro , autoproclamado como candidato a presidente, quien abandonó el estudio luego de cuestionar al conductor y a los integrantes del programa Las voces del fútbol, de El Espectador Deportes .

El encuentro comenzó con la intención de conocer el proyecto de Castro para la conducción del fútbol uruguayo, pero la conversación tomó otro rumbo cuando el aspirante a la titularidad de la AUF empezó a formular preguntas al periodista y a cuestionar su modos.

"¿Me viniste a hacer una entrevista a mí o la entrevista te la hago yo a vos?" , le planteó Ríos durante uno de los primeros cruces. A partir de ese momento, el intercambio se volvió cada vez más tenso y las diferencias entre ambos quedaron expuestas al aire.

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Castro no es una persona conocida en el mundo del fútbol , pero aún así fue entrevistado como autoproclamado candidato.

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Uno de los puntos de conflicto apareció cuando Javier Castro cuestionó la forma de hacer periodismo de Julio Ríos y sostuvo que años atrás lo veía más incisivo. "Cuando te conocí, hace 20 años atrás, eras otro tipo, otra persona", lanzó.

Ríos respondió que continuaba siendo "exactamente el mismo tipo de toda la vida" y defendió su trayectoria profesional. Además, explicó que su papel durante la entrevista era preguntar por las propuestas del candidato para la AUF.

En medio del intercambio, Alberto Pérez, integrante del programa, intentó llevar nuevamente la conversación hacia el proyecto de Castro. "Yo quiero escuchar las propuestas que usted tiene", remarcó.

Cruce entre Julio Ríos y Javier Castro El Espectador Deportes (YouTube)

El candidato planteó entonces algunas de sus iniciativas, entre ellas medidas vinculadas con la transparencia, el combate a la corrupción y obras de infraestructura para los clubes. Una de las propuestas contemplaba una inversión de aproximadamente 950.000 dólares por institución, mediante un mecanismo bancario que, de acuerdo con su explicación, no utilizaría los ingresos por derechos de televisión.

Sin embargo, las preguntas del equipo sobre el financiamiento derivaron en nuevos cruces. Castro continuó interpelando a los periodistas y reclamó una posición "más contundente" frente a situaciones que cuestionaba dentro de la conducción del fútbol uruguayo.

Ríos, en tanto, insistió en que su función era periodística y recordó sus cuestionamientos públicos hacia distintas figuras del fútbol. "La gente ya sabe qué pienso de Bielsa, de Ignacio Alonso, con quienes he sido muy duro", retrucó.

La situación volvió a tensarse cuando Pérez señaló: "Con mucho respeto, la verdad, pero no estoy escuchando propuestas tuyas. Estás haciendo preguntas más tú a nosotros".

Cruce entre Julio Ríos y Javier Castro El Espectador Deportes (YouTube)

Después de unos 30 minutos, Ríos decidió finalizar la entrevista. Antes de hacerlo, le ofreció a Castro un último espacio para hablar: "Javier, tenés cinco minutos para decir lo que vos quieras".

El candidato rechazó la propuesta. "No, no necesito cinco minutos. Ni tres, ni dos, ni un minuto. Ya me han demostrado la calidad de personas que son", respondió.

Luego se levantó y abandonó el estudio. Antes de retirarse, lanzó una última frase dirigida al conductor: "Hay que ser más incisivo".

Tras la salida de Castro, Ríos y el resto del equipo comentaron lo ocurrido al aire. "Parece joda esto", cerró el conductor.