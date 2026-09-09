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Bandana canceló su show en el Teatro de Verano: cómo pedir la devolución

El recital había sido anunciado originalmente para mayo y luego fue reprogramado para septiembre debido a un pronóstico de mal tiempo.

9 de septiembre de 2026 10:28 hs
Bandana canceló su show en el Teatro de Verano

Bandana canceló su show en el Teatro de Verano

Bandana canceló su show en el Teatro de Verano "Ramón Collazo" de Montevideo, programado para el sábado 19 de septiembre de 2026. El recinto informó de manera oficial que la presentación del grupo argentino quedó suspendida por razones ajenas y comunicó el procedimiento que deberán seguir quienes ya habían comprado sus entradas.

Bandana cancel&oacute; su show en el Teatro de Verano

Bandana canceló su show en el Teatro de Verano

El recital había sido anunciado originalmente para mayo y luego fue reprogramado para septiembre debido a un pronóstico de mal tiempo. En ese momento, la producción había indicado que los tickets adquiridos continuarían siendo válidas para la nueva fecha.

¿Cómo pedir la devolución de las entradas de Bandana?

El procedimiento informado por el Teatro de Verano contempla dos alternativas. Quienes compraron sus entradas por internet a través de Tickantel no deberán realizar ningún trámite. El importe será reintegrado automáticamente por la ticketera a la cuenta o tarjeta utilizada durante la compra.

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En cambio, quienes adquirieron entradas físicas de manera presencial deberán acercarse a cualquiera de los locales de Redpagos para gestionar el reintegro del dinero.

En este último caso existe un plazo específico. La devolución podrá realizarse desde el martes 8 hasta el martes 29 de septiembre de 2026, inclusive. El Teatro de Verano remarcó que los tickets físicos solamente podrán ser reintegrados durante ese período.

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