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Arranca el carnaval más largo del mundo: todas las fechas de desfiles, concursos y muestras para agendar

El Desfile Inaugural se hará el 21 de enero, el concurso de carnaval comenzará el lunes 25 de ese mes y el Desfile de Llamadas será el 5 y el 6 de febrero

8 de septiembre de 2026 18:31 hs
Carnaval: la IM anunció actividades durante siete meses.

Carnaval: la IM anunció actividades durante siete meses.

Foto: Juan Samuelle

El Desfile Inaugural del carnaval de 2027 se hará el jueves 21 de enero, el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval comenzará el lunes 25 de ese mes y el Desfile de Llamadas se hará durante las noches del viernes 5 y sábado 6 de febrero, informó la Intendencia de Montevideo (IM).

El carnaval más largo del mundo

Se trata de tres actividades especialmente destacadas en un amplio conjunto de propuestas que se desarrollarán desde setiembre de 2026 a marzo del año que viene, en el denominado "carnaval más largo del mundo".

Según la actividad que se trate, son emprendimientos en los que la IM ejecuta por sí misma o coordina para su organización con diversos colectivos de artistas, por ejemplo Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu); Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca); Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu); y Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro).

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Calendario de la Intendencia de Montevideo

Setiembre de 2026

Se desarrollarán los ensayos abiertos de Murga Joven en la sala Jorge Lazaroff (Intercambiador José Belloni en la Curva de Maroñas): del lunes 7 al miércoles 9; del lunes 14 al miércoles 16; y el lunes 21 y martes 22.

Octubre de 2026

El sábado 10 y domingo 11, por la Av. Delmira Agustini en el Prado, se harán las Llamadas de Admisión.

Llamadas de Admisi&oacute;n en el Prado.

Llamadas de Admisión en el Prado.

Desde el miércoles 21 al miércoles 28 se va a realizar la Muestra de Carnaval de las Promesas, en el Espacio Cultural Las Duranas (Pedro Trápani y Bayona).

Noviembre de 2026

A partir del miércoles 4 y hasta el sábado 14 se desarrollará la primera instancia de muestra del Encuentro de Murga Joven, en el Espacio Cultural Las Duranas.

Para el domingo 8 está programado el acto de lanzamiento del Carnaval de las Promesas, en el Espacio Modelo (Cádiz 3280).

Desde el martes 10 al miércoles 18, en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó, se cumplirá con la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial de Carnaval 2027.

Prueba de Admisi&oacute;n para el Concurso de Carnaval.

Prueba de Admisión para el Concurso de Carnaval.

Diciembre de 2026

Del martes 1° al viernes 4 se hará la segunda instancia de la muestra del Encuentro de Murga Joven, en el Teatro de Verano.

El domingo 13 será el Desfile del Carnaval de las Promesas, por la Av. 18 de Julio.

Carnaval de las Promesas.

Carnaval de las Promesas.

El lunes 21, en el Teatro de Verano, comenzará el Concurso de Carnaval de las Promesas, cuya finalización se estima será el domingo 17 de enero de 2027.

Enero de 2027

El Desfile Inaugural del Carnaval, por la Av. 18 de Julio, se fijó para el jueves 21.

El viernes 22, también por la principal avenida de la capital, se hará el Desfile de Escuelas de Samba.

El lunes 25, en el Teatro de Verano, comenzará el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval.

Murga Do&ntilde;a Bastarda: primer premio en murgas en 2026.

Murga Doña Bastarda: primer premio en murgas en 2026.

Febrero de 2027

El Desfile de Llamadas se hará en las noches del viernes 5 y del sábado 6, como es habitual, por la calle Isla de Flores, en los barrios Sur y Palermo.

Desfile de Llamadas.

Desfile de Llamadas.

Marzo de 2027

En fechas a confirmar, tras concluir el concurso de carnaval y la realización de la rueda de ganadores, se realizará una actividad adicional para la entrega de las menciones a las mejores performances individuales y colectivas del concurso de carnaval, en lugar también a definir.

Nota: desde la IM se puntualizó que el calendario detallado puede tener algunas alteraciones con base en el estado del tiempo.

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