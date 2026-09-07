Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
algo de nubes
Martes:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULO

La familia de Ruben Rada anunció que los shows de Tótem en octubre se mantienen: "Es lo que nuestro padre hubiera querido"

Rada murió el pasado 26 de agosto luego de complicaciones derivadas de una neumonía bilateral; los shows se harán los días 10 y 11 de octubre

7 de septiembre de 2026 18:06 hs
Ruben Rada, archivo.&nbsp;

Ruben Rada, archivo. 

Instagram: Ruben Rada

La familia de Ruben Rada anunció en las redes sociales que los shows previstos para octubre para homenajear a la banda Tótem luego de 50 años de inactividad se mantendrán.

"Luego de pensar y sentir unos días en familia, hemos tomado la decisión de hacer los shows en homenaje a Tótem. Estamos convencidos de que es lo que nuestro padre hubiera querido", escribieron en un comunicado.

View this post on Instagram

Rada iba a participar de los espectáculos de Totem —banda inactiva desde hace 50 años— a realizarse los días 10 y 11 de octubre en el Auditorio Nacional Adela Reta.

Más noticias

Alejandro Lerner: "La popularidad es algo que le pasa a los demás con uno; vos sos el mismo boludo de siempre, solo que hiciste algo que llamó la atención"

"No nos alcanzan las palabras": la despedida final de la familia Rada y el agradecimiento al pueblo uruguayo

Tras el fallecimiento del artista, que se produjo el pasado 26 de agosto, la familia del músico explicó que quienes quieran "pedir la devolución de las entradas" podrán hacerlo, dado el cambio que tendrá el espectáculo.

Rada —contaron en el comunicado— estaba "muy entusiasmado" con el regreso de la banda para estos shows y "por volver a cantar esas canciones después de tantos años".

"Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos y tendremos el privilegio de que en el bajo estará el 'Lobito' Lagarde, miembro original y fundamental de la banda", agregaron.

Rada se integró a Tótem en 1971, junto al guitarrista Eduardo Useta, el percusionista Mario "Chichito" Cabral, el bajista Daniel "Lobito" Lagarde, el baterista Roberto Galleti y el guitarrista Enrique Rey. Todos Tenemos Música. Tótem es una pieza fundamental en la música nacional, que fue uno de los gérmenes seminales de un rock con identidad uruguaya.

Publicó tres álbumes de estudio entre 1971 y 1973. Tras su debut homónimo –que incluye los clásicos Dedos y Biafra o la canción que le dedicó a su padre, De este cielo santo–, el año siguiente llegó Descarga, con Santiago Ameijenda en batería, un disco que tiene temas como Heloísa y Manos. Ya sin Rada, ni Lagarde, Tótem editó Corrupción, su tercer y último trabajo.

Las más leídas

Ciclón y fuertes tormentas: Metsul advierte por un escenario de "alto riesgo de tiempo severo" que puede afectar a Uruguay

Feriado no laborable este viernes en Uruguay: quiénes tendrán fin de semana largo y quiénes cobrarán doble si trabajan

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Juventud

"Sentimos que las cosas están dadas, que Montevideo está en mal estado y que siempre va a ser así; eso tiene que cambiar": Alberto Leira, presidente de la Sociedad de Arquitectos

Temas

Ruben Rada Tótem

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos