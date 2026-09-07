La familia de Ruben Rada anunció que los shows de Tótem en octubre se mantienen: "Es lo que nuestro padre hubiera querido"

La familia de Ruben Rada anunció en las redes sociales que los shows previstos para octubre para homenajear a la banda Tótem luego de 50 años de inactividad se mantendrán.

" Luego de pensar y sentir unos días en familia, hemos tomado la decisión de hacer los shows en homenaje a Tótem. Estamos convencidos de que es lo que nuestro padre hubiera querido ", escribieron en un comunicado.

Rada iba a participar de los espectáculos de Totem —banda inactiva desde hace 50 años— a realizarse los días 10 y 11 de octubre en el Auditorio Nacional Adela Reta.

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Tras el fallecimiento del artista , que se produjo el pasado 26 de agosto , la familia del músico explicó que quienes quieran "pedir la devolución de las entradas" podrán hacerlo, dado el cambio que tendrá el espectáculo .

Rada —contaron en el comunicado— estaba "muy entusiasmado" con el regreso de la banda para estos shows y "por volver a cantar esas canciones después de tantos años".

"Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos y tendremos el privilegio de que en el bajo estará el 'Lobito' Lagarde, miembro original y fundamental de la banda", agregaron.

Rada se integró a Tótem en 1971, junto al guitarrista Eduardo Useta, el percusionista Mario "Chichito" Cabral, el bajista Daniel "Lobito" Lagarde, el baterista Roberto Galleti y el guitarrista Enrique Rey. Todos Tenemos Música. Tótem es una pieza fundamental en la música nacional, que fue uno de los gérmenes seminales de un rock con identidad uruguaya.

Publicó tres álbumes de estudio entre 1971 y 1973. Tras su debut homónimo –que incluye los clásicos Dedos y Biafra o la canción que le dedicó a su padre, De este cielo santo–, el año siguiente llegó Descarga, con Santiago Ameijenda en batería, un disco que tiene temas como Heloísa y Manos. Ya sin Rada, ni Lagarde, Tótem editó Corrupción, su tercer y último trabajo.