El emotivo mensaje de Julieta Rada para su padre y una revelación: "Dejó más de 10 discos por sacar"

" Me tocó despedirme de mi papá . Si bien sabía que en algún momento este día iba a llegar, una parte de mí lo creía inmortal ", escribió este martes Julieta Rada en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su padre, Ruben Rada .

El artista uruguayo murió el pasado miércoles 26 de agosto a los 83 años , después de un mes de una internación provocada por una neumonía. Desde entonces, Uruguay declaró un duelo oficial y se sucedieron diversas y populares muestras de cariño hacia su figura.

"Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica. Supo transmitirle alegría a la gente con su música, con su carisma, y logró un sentimiento de unión que nunca había visto por otra persona. No me queda más que agradecerle a la gente por habernos acompañado en estos días. Por la cantidad de mensajes de amor que me llegaron (que en algún momento voy a poder responderlos todos)", agregó.

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Julieta expresó además su agradecimiento a las personas que durante estos días le extendieron su cariño: "Gracias por los emotivos homenajes, los tambores en las calles, la interminable fila en el Palacio, por el recorrido al Norte, donde la gente se paraba en las calles con banderas y aplaudía, durante todo el camino. Los camarógrafos llorando y las casas con la música de papá a todo volumen. Después, abrir las redes por inercia y ver todo estallado de recuerdos de papá. Fue una muestra de cariño y reconocimiento difícil de alcanzar. Probablemente solo él lo logre".

"Gracias de nuevo a todas las personas que se vieron atravesadas por el amor que generó mi papá. Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!", escribió.

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"Yo estoy tranquila porque no me quedó nada pendiente con él. Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo. Y hasta tuve el privilegio de compartir la música con él! Tuve mucha suerte de reírme mucho, como todos los que estuvimos cerca. Siempre haciendo chistes, hasta en los momentos más difíciles. Nada fácil para un artista reunir todas estas condiciones: ser un genio creativo, un ícono y ser querido por su familia y toda su gente".

Julieta expresó además el artista tendrá en sus canciones una forma de trascendencia física y aseguró que tenía varios álbumes preparados. "De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar", sostuvo y agregó: "Hay RADA para rato!! Te amamos papá!!!".