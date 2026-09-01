Denis Elías se baja del Carnaval 2027: los motivos por los que el cantante no saldrá con Zíngaros

Denis Elías, figura histórica del conjunto de parodistas Zíngaros y referente de la música tropical uruguaya, confirmó que no participará del Carnaval 2027 . El anuncio fue realizado durante una entrevista en el programa Algo Contigo (Canal 4), donde el artista detalló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado tras 15 años vinculado a la agrupación.

Durante la entrevista, Elías fue consultado por el conductor Luis Alberto Carballo sobre su futuro en la máxima fiesta popular. El cantante confirmó su baja y reconoció el impacto emocional de la medida. “Este año decido bajarme de mis Zíngaros del corazón. Es una rotura de corazón seguro. Ya lo sé, ya lo estoy viviendo, pero me bajo por distintos temas ", expresó.

El motivo principal de su alejamiento está directamente vinculado a la figura de Ariel "Pinocho" Sosa , fundador y director histórico de Zíngaros, quien falleció en septiembre de 2021. "Necesito soltar una cuerda que hace cinco años vengo cinchando, que es la partida de Ariel, la mochila que tengo de llegar y que no está ”, confesó el intérprete.

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A pesar de la contundencia de su salida de Zíngaros, Elías aclaró que esto no significa su retiro definitivo del Carnaval, aunque sí descartó sumarse a otro conjunto de parodistas . “Si salgo, salgo en Zíngaros, si no, no salgo”, sentenció.

Denis Elías presenta su show ''¡Hoy no puedo, toca Denis!'' y habla sobre su pausa del Carnaval ''Esta año decido bajarme de Zíngaros de mi corazón por distintos temas, necesito soltar una cuerda que hace 5 años vengo cinchando que es la partida de Ariel'', dijo pic.twitter.com/mZMFFyAgxv

No obstante, el músico reveló que mantiene una cuenta pendiente antes de abandonar definitivamente los escenarios carnavaleros: salir en la categoría de murgas. “Hay murgas que me parten la cabeza. La Trasnochada, por ejemplo, me encanta: lo que escriben, lo que hacen, las canciones que eligen para el espectáculo. Tengo todas las bajadas de La Trasnochada. Para mí es un murgón”, afirmó.

Sobre su futuro a largo plazo en la fiesta de Momo, Elías se definió como una persona estructurada y anticipó que su etapa como componente tiene un límite. “Sé que hay un momento en mi vida que voy a decir: 'Basta de Carnaval, ahora soy público'”, concluyó.

Antecedentes y tensiones recientes

El vínculo de Denis Elías con Zíngaros atravesó momentos de tensión en los últimos años. En febrero de 2025, tras conocerse la sorpresiva eliminación del conjunto de la Liguilla del Concurso Oficial, el cantante publicó un mensaje en sus redes sociales que generó repercusión en la interna carnavalera al ser interpretado como una despedida definitiva: "¡Adiós a la máxima fiesta popular de mi país!".

Meses más tarde, en junio de ese mismo año, Elías aclaró que su reacción se debió a un enojo momentáneo por cuestiones internas del conjunto y no a una disconformidad con el fallo del jurado. En aquella oportunidad, el artista reafirmó su compromiso con la agrupación, señalando que "el único más grande que el conjunto fue Ariel 'Pinocho' Sosa".

Sin embargo, el desgaste emocional acumulado desde la pérdida del fundador finalmente decantó en su decisión de no participar en la edición 2027.