Uruguay ya tiene su elegida para los Premios Oscar y los Goya: la Academia de Cine candidateó a Un cabo suelto, de Daniel Hendler

Desde julio del 2025 Uruguay tiene su propia Academia de Cine , una organización que entre sus misiones se encuentra la de seleccionar aquellas películas uruguayas que buscan pelear un lugar entre las candidatas a Mejor película internacional en los premios Oscar y Mejor película iberoamericana en los Goya españoles. Esa tarea fue cumplida por primera vez en 2026 —antes era una decisión de la Agencia del Cine y Audiovisual Uruguayo— y la elegida fue anunciada este lunes: se trata de Un cabo suelto, dirigida por Daniel Hendler.

Cuarta película del actor y director uruguayo, Un cabo suelto es una comedia incómoda, más dada por las situaciones y los intercambios entre los personajes que por gags o chistes puros y duros. Una comedia que también se amalgama con el thriller, el policial, el wéstern, la comedia romántica.

La historia sigue a un policía argentino que, perseguido por algunos colegas turbios, cruza el puente sobre el Río Uruguay y se refugia en el litoral uruguayo. En el camino, se enamora de la empleada de un free shop del paso fronterizo, entabla un curioso vínculo con un vendedor de quesos encarnado por el músico Alberto “Mandrake” Wolf —en su debut cinematográfico—, y hasta se redescubre a sí mismo de este lado del Plata.

EFE

"Para mí la película es como un sueño que no sabemos si es pesadilla. Me parece que hay algo de volver a una zona conocida que puede ser tan reconfortante como extraña, y por lo tanto peligrosa. Es aquello de lo extraño, lo espeluznante dentro de lo familiar y lo conocido y al revés, encontrar lo familiar en lo distante, que es un poco lo que le pasa al personaje entre los lugareños del litoral uruguayo. Supongo tiene que ver con algo que para mí me resulta familiar y extraño al mismo tiempo, porque además el litoral uruguayo no es una zona que me resulte tan propia", decía Hendler sobre su película en entrevista con El Observador hace algunos meses.

Un cabo suelto intentará, entonces, entrar en las consideraciones de los electores de estos premios, aunque en el caso de los Oscar, por ejemplo, recién se sabrá si eso sucedió sobre finales de diciembre, cuando la Academia de Hollywood anuncie las doce películas seleccionadas para la "lista corta". Las nominadas, luego, se anuncian durante las primeras semanas del 2027.