Hyundai IONIQ 9: el SUV eléctrico premiado a nivel mundial, llega a Uruguay

Hyundai eligió a Uruguay para realizar el lanzamiento regional de uno de sus modelos más importantes a nivel global. Se trata del IONIQ 9, el nuevo SUV 100% eléctrico de la marca , que llega al mercado local con el respaldo de haber sido elegido "Mejor SUV Grande del Mundo" en los Women's Worldwide Car of the Year 2026 , por un jurado integrado por 84 periodistas especializadas de 54 países.

La presentación del modelo no es solo un nuevo lanzamiento en el portafolio de Hyundai. Para la compañía, la decisión de presentar el IONIQ 9 en Uruguay confirma el lugar que el país comenzó a ocupar en su estrategia regional de electrificación, en un mercado donde los vehículos eléctricos vienen ganando participación a un ritmo acelerado.

"Que Hyundai haya elegido Uruguay para este lanzamiento regional refleja la madurez que alcanzó el país en electromovilidad y la confianza construida durante más de tres décadas de trabajo conjunto entre Hyundai y Fidocar. Para nosotros es un orgullo acercar al mercado uruguayo uno de los vehículos más innovadores de la marca a nivel global" , señaló Marcelo Jelen, Director de Operaciones de Fidocar.

Según explicó, Uruguay se convirtió en un escenario especialmente adecuado para presentar un vehículo que combina tecnología, innovación y electrificación, gracias a un ecosistema de movilidad eléctrica que el país viene consolidando en los últimos años.

El ejecutivo destacó en particular la evolución de las ventas de vehículos electrificados. Según los datos manejados por la compañía, la participación de los vehículos 100% eléctricos pasó del 4% de las ventas en 2023 a picos superiores al 50% en vehículos 0 km.

Uruguay, un mercado estratégico para Hyundai

La elección de Uruguay para presentar el IONIQ 9 en primicia regional es interpretada por Hyundai como una señal de confianza en el mercado local. La compañía entiende que la infraestructura disponible, el conocimiento que adquirieron los consumidores sobre la movilidad eléctrica y la buena aceptación del segmento permiten que Uruguay reciba productos que todavía no fueron presentados en otros mercados de América Latina.

El IONIQ 9, además, tiene una relevancia especial dentro de la estrategia global de la empresa: se trata del modelo insignia de la familia IONIQ y de la marca en materia de movilidad eléctrica. Para Jelen, que ese vehículo haya sido elegido para su primera presentación regional en Uruguay "habla del lugar que ocupamos en ese mapa".

Desde Fidocar, representante de Hyundai en Uruguay, la estrategia también contempla continuar ampliando el portafolio electrificado y desarrollar la red de posventa necesaria para acompañar el crecimiento de estos vehículos.

Ese lugar no se explica solamente por una mayor oferta de modelos, sino por un conjunto de factores que permitieron acelerar la adopción de los eléctricos: los incentivos gubernamentales, el costo de la energía y las condiciones de financiamiento, además de las características geográficas del país. "Las distancias relativamente acotadas que tenemos, tanto dentro de la zona metropolitana como entre las principales ciudades, permiten aprovechar de manera muy eficiente las autonomías que ofrecen los vehículos eléctricos", señaló.

A esto se suma el desarrollo de la infraestructura de carga. De acuerdo con Jelen, UTE cuenta actualmente con más de 400 puntos de carga en todo el territorio nacional, mientras que también comenzó a crecer una red de operadores privados que complementa la infraestructura pública. En menos de cinco años, Uruguay pasó de tener cargadores concentrados en determinadas zonas a contar con una infraestructura con presencia prácticamente en todo el país.

El nuevo modelo insignia

"IONIQ 9 es una SUV de gran tamaño, con tres filas de asientos y capacidad para hasta siete pasajeros, algo que todavía no es habitual en la oferta de vehículos 100% eléctricos", explicó Jelen. A esto se suma una versión Calligraphy para seis ocupantes, con dos butacas independientes en la segunda fila y un pasillo central despejado y un baúl que, con la tercera fila rebatida, ofrece 908 litros de capacidad.

Entre el equipamiento, destacan los asientos calefaccionados y el modo Relaxation, que reclina el asiento y despliega un reposapiés.

En cuanto a la seguridad, el IONIQ 9 incorpora 10 airbags y el sistema Hyundai SmartSense, que reúne diferentes tecnologías de asistencia avanzada a la conducción. Según la versión, el equipamiento puede incluir sistemas de alerta y frenado ante posibles colisiones, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y control de crucero inteligente, entre otras funciones.

El SUV representa un salto dentro de la familia eléctrica de Hyundai. Si bien la marca ya cuenta con el IONIQ 5, el nuevo modelo es el primer SUV 100% eléctrico desarrollado sobre la plataforma eléctrica E-GMP, una de las bases tecnológicas de su estrategia global de electrificación. Incorpora una batería de 110,3 kWh, la de mayor capacidad utilizada hasta el momento por Hyundai, con la que puede alcanzar hasta 620 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. Su arquitectura de 800 voltios permite realizar una carga rápida del 10% al 80% en aproximadamente 24 minutos.

Dependiendo de la configuración, el sistema de propulsión puede desarrollar hasta 303 CV de potencia combinada y 605 Nm de torque, con tracción integral AWD, y suma la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite usar parte de la energía de la batería para alimentar dispositivos externos, funcionando como una fuente móvil de electricidad.

Un SUV pensado para quienes todavía esperaban dar el salto

Hyundai apunta con este modelo a un público que busca un vehículo de alta gama, pero que hasta ahora no encontraba en la oferta eléctrica una alternativa que respondiera a sus necesidades de espacio y confort. Jelen identifica especialmente a las familias numerosas, así como a clientes que ya forman parte del universo Hyundai y a consumidores que tradicionalmente se inclinaban por otras marcas.

"Quizás estaban esperando una propuesta de estas características para dar el paso hacia la movilidad eléctrica", explicó. "IONIQ 9 amplía mucho las posibilidades de elección. No le pide al consumidor que resigne espacio, confort o prestaciones para pasar a un vehículo eléctrico; le ofrece todo eso, pero con una propuesta 100% eléctrica", indicó el ejecutivo.

Tres versiones y precios desde US$ 79.990

El nuevo Hyundai IONIQ 9 ya está disponible en Uruguay en tres configuraciones. La versión de entrada, IONIQ 9 Ultimate, parte desde US$ 79.990. Por encima se encuentra el IONIQ 9 Calligraphy de siete plazas, con un precio desde US$ 89.990. La versión más equipada es el IONIQ 9 Calligraphy de seis pasajeros, que parte de US$ 94.990 y se distingue principalmente por sus dos butacas independientes en la segunda fila.

Todas las versiones cuentan con una garantía de cinco años para el vehículo, sin límite de kilometraje. La batería cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros.

El IONIQ 9 como comienzo de una etapa

Más allá del lanzamiento puntual del IONIQ 9, la compañía proyecta un crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica en Uruguay durante los próximos años. Para que esa evolución continúe, Jelen considera clave que la infraestructura de carga siga expandiéndose y que se mantengan los factores que hoy impulsan la adopción. Al mismo tiempo, Hyundai plantea una estrategia global basada en la flexibilidad: la marca continuará apostando por los vehículos eléctricos, pero también ampliará su oferta híbrida.

Para Hyundai y Fidocar, el desafío ahora será acompañar la expansión del segmento con nuevos productos, infraestructura de servicios y de posventa. La compañía todavía no adelanta cuáles serán sus próximos lanzamientos en Uruguay, pero el mensaje de Jelen es claro: la elección del país para presentar el modelo no fue una decisión aislada.

"En el fondo, creo que todo esto se conecta con la visión de la marca a nivel mundial, que apunta a que el progreso llegue a las personas: que la movilidad sea cada vez más segura, más limpia y más accesible. Lo que hoy estamos mostrando acá es apenas una muestra de todo lo que Hyundai todavía tiene para traer al país", concluyó Jelen.