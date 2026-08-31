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Celta confirmó el interés por el uruguayo Sebastián Cáceres como una de las "opciones" para reforzar su defensa

El director de fútbol del club español, el mexicano Marco Garcés, fue consultado por el uruguayo

31 de agosto de 2026 11:20 hs
Sebastián Cáceres

Sebastián Cáceres

Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP

Celta de Vigo está interesado en el defensa internacional uruguayo Sebastián Cáceres, futbolista de América de México, según confirmó este lunes el director de fútbol del club español, el mexicano Marco Garcés.

“Es una de las opciones que barajamos", dijo al ser cuestionado por el futbolista montevideano durante la rueda de prensa de presentación del extremo marroquí Couhaib Driouech.

Fernando Muslera y Sebastián Cáceres

Fernando Muslera y Sebastián Cáceres

Garcés confirmó que están buscando nuevos refuerzos y sólo esperan la salida del extremo Carles Pérez, que no cuenta para el técnico Claudio Giráldez.

“El mercado está abierto y nosotros estamos moviéndonos, estamos trabajando intensamente. No estamos planeando ninguna salida. Obviamente no sabes lo que puede llegar a suceder, pero no estamos con ninguna salida planificada salvo la de Carles Pérez”, expuso.

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Finalmente, el director de fútbol reconoció que el inicio de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con un punto de nueve posibles, no ha sido el esperado, pero él sigue confiando en la plantilla.

“No iniciamos como hubiéramos querido, pero estamos a 1 punto, 2 puntos, del inicio de la temporada pasada. Si logramos ganarle a la Real Sociedad estaríamos mejor que el año pasado. Creo que no es un motivo para levantar las alarmas porque estamos trabajando, tenemos mucha confianza en la plantilla tal cual está. No fue el inicio que buscábamos, pero no creo que sea un motivo de alarmas”, manifestó.

EFE

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