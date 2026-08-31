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A qué hora juegan hoy Uruguay vs Puerto Rico por Eliminatorias del Mundial de básquetbol y dónde verlo

El encuentro se disputa en el Antel Arena de Montevideo, escenario donde Uruguay buscará una victoria fundamental

31 de agosto de 2026 7:38 hs
Santiago Véscovi&nbsp;

Santiago Véscovi 

Foto: FIBA

El partido entre Uruguay y Puerto Rico por la segunda ronda de las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol 2027 se juega hoy en el Antel Arena.

¿Cuándo juegan Uruguay vs Puerto Rico?

La selección uruguaya de básquetbol recibe a Puerto Rico este lunes 31 de agosto en el marco de la segunda fecha de la segunda ronda de las Eliminatorias FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027. El encuentro se disputa en el Antel Arena de Montevideo, escenario donde el equipo local buscará una victoria fundamental ante un rival directo por la clasificación.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Puerto Rico?

El encuentro está fijado para comenzar a las 20:10 (horario de Uruguay).

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs Puerto Rico?

La transmisión en vivo del partido para el territorio uruguayo está a cargo de las siguientes plataformas con derechos vigentes:

Tablas de las posiciones de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol tras la derrota de Uruguay ante Bahamas

Gerardo Jauri, Bruno Fitipaldo y Joaquín Rodríguez manifestaron su bronca por el arbitraje del partido que Uruguay perdió con Bahamas en básquetbol

Televisión por cable: DSports (DirecTV).

Streaming: DGO y DAZN.

Cómo llegan los equipos

Ambas selecciones llegan a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer en sus respectivas presentaciones del pasado jueves:

Uruguay: Viene de perder como local ante Bahamas por 103 a 94.

Puerto Rico: Sufrió una derrota como visitante frente a Argentina por 89 a 75 en Mar del Plata.

En la tabla de posiciones del Grupo F, la situación actual de los equipos es la siguiente:

Canadá: 14 puntos (récord 7-0)

Argentina: 13 puntos (récord 6-1)

Uruguay: 12 puntos (récord 5-2)

Bahamas: 10 puntos (récord 3-4)

Puerto Rico: 9 puntos (récord 2-5)

Panamá: 9 puntos (récord 2-5)

El formato de las Eliminatorias FIBA Américas otorga el pase al Mundial 2027 a los tres primeros equipos de cada grupo, además del mejor cuarto clasificado a nivel general. Una victoria uruguaya le permitiría afianzarse en los puestos de vanguardia y sacar una ventaja considerable sobre el conjunto caribeño, que cuenta en su plantel con figuras destacadas como el reciente campeón de la NBA, José Alvarado.

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