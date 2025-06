"Nunca me enojo porque sí": Denis Elías aclaró en Canal 4 su futuro en Zíngaros y lo que pasó tras la eliminación en el último Carnaval

Varios meses después, en entrevista con el programa Algo Contigo, Elías ahondó en las razones de su enojo al final del carnaval y su mensaje, —en aquel momento escribió: "Siempre te defendí a capa y espada, hasta las últimasdesde el lugar que me toque. Esta vez no alcanzó. ¡Adiós a la máxima fiesta popular de mi país!"—, así como también explicó más sobre su futuro en el conjunto.

"Nunca me enojo porque sí. No quiero hablar de esto. Yo no lo puedo hablar. Lo que sí sentí y siento es que para ser más grande que los Zíngaros... El único más grande que los Zíngaros fue Ariel (Pinocho Sosa), siempre. No va a haber nadie más grande", explicó.

"El que va a los Zíngaros tiene que saber que primero está el conjunto y después la persona. Si vos querés pasar, chocás contra un iceberg. No puedo decir más nada", agregó.

Elías aseguró que volverá a salir en Zíngaros en el próximo carnaval, y que en marzo se sentó a hablar con Gastón Sosa, hijo del histórico referente y quien dirige el conjunto tras la muerte de su padre en 2021.

"Mucha gente malinterpretó lo que puse. No fue una despedida. Yo todos los años le agradezco al conjunto. En realidad nunca puse 'no salgo más'", concluyó.