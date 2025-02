Zíngaros cumple 30 años y abre un taller de Historias Rotas: Pepe Mujica, Lucía Topolansky y una evangelización carnavalera

Un taller de Historias Rotas

Kintsugi es el nombre de una técnica japonesa de restauración de objetos de cerámica en la que en lugar de descartar las grietas, ocultarlas o reponerlas, se reparan utilizando resina y polvo de oro para hacerlas más bellas. Esa idea de reconstrucción es la que atraviesa el espectáculo de los Zíngaros, Historias Rotas. Los parodistas montan un taller de reparación de historias este Carnaval.

“Antes que termine el Carnaval ya estás pensando en el que viene”, dice Gastón Sosa, el director responsable de los Zíngaros sobre el inicio de este espectáculo. Pero todo fue tomando forma en las sucesivas reuniones con el equipo de Andrés Pastorin, Carolina Favier y Gastón “Ruso” González.

La primera parodia del conjunto es, en realidad, la última que definieron. Inspirados en el exitoso musical The Book of Mormon, los parodistas se convierten en predicadores que evangelizan con la palabra de Dios Momo.

Pero esta noche llevan a los barrios la segunda historia de su repertorio de carnaval: Pepe y Lucía, el amor como bandera.

“Sacando la ideología y lo político partidario, me parece que la historia de amor de los dos es admirable por todas las cosas que pasaron. Hoy en día estamos viviendo en tiempos descartables, no nos gusta algo y ya nos separamos, ellos vivieron pilas de cosas y siguen ahí al firme, sostienen su vida”, dice González, quien le propuso al idea de parodiar al expresidente al director del conjunto.

El actor se planteó interpretar al expresidente como un doble desafío, en primer lugar por ser un “personaje histórico” que reconocerían en “cualquier rincón del mundo” y porque es uno de los personajes de la actualidad que más se ha caricaturizado en los últimos años. “Nosotros estamos haciendo la vida de ellos en la actualidad y cuando se hace la vida de una persona no lo imitás, buscás la esencia”.

Carnaval 2025, Teatro Movie, Zingaros Foto: Leonardo Carreño

“Uno está acostumbrado a ver el Pepe Mujica de Martín Cardozo, que la rompió, el de Marce Keoroglian o el de Diego Delgrossi, que son unos fenómenos, son imitadores. Yo no lo soy, soy un actor nada más que trata de ponerse ese personaje con Caro Favier que está espectacular llevando a Lucía, pero es diferente el encargo y el enfoque del lado de la parodia. Basado en hechos reales tratamos de exagerarlos y llevar las cosas al extremo”, comenta.

Componentes | Andrés Atay, Andrés Curbelo, Carolina Favier, Clara Díaz, Cristian Cayun, Charlie Sismondi, Damián Luzardo, Dasha Rachioppi, Denis Elías, Diego Ramírez, Estefanía Rodríguez, Facundo Latorre, Gastón Ruso González, Guillermo Cañarte, Gustavo Uboldi, Joaquín Fernández, Nahuel Rodríguez, Nazarena Porto, Nicolás Núñez, Renzo Lima, Sergio Checho Denis.

Favier camina despacio sobre el escenario, hace pequeñas pausas y coloca la voz para ponerse en la piel de la exvicepresidenta. El papel, que en primera instancia sería interpretado por Jimena “Jige” Vázquez, le llegó como una sorpresa y ahora le pasa por el cuerpo.

“Me lo propuso Gastón y yo le dije que sí de una. No tenía idea cómo iba a surgir ni cuál iba a ser el desarrollo, pero dije que sí. Después la empecé a escuchar y a observar mucho. [Gustavo] Uboldi, que es imitador de voces, me dijo que le prestara atención a un detalle de su voz y fue surgiendo”.

Carnaval 2025, Teatro Movie, Zingaros Foto: Leonardo Carreño

Los Mujica-Topolansky de Zíngaros hacen lo que nunca hicieron. Fuman marihuana y hacen una fiesta de casamiento con miembros de la coalición. Pero antes de llevarlos al escenario, los carnavaleros fueron a la casa de la pareja política y lo que sería una visita breve se extendió por dos horas. “Pepe nos tuvo dos horas porque nos enganchó con las charlas, porque es un filósofo, es un tipo que tiene la suela desgastada de la vida y te da esa sabiduría”.

“Apostamos en muchos momentos, por lo que te exige la categoría, a poder llevarlo al humor y a lo grotesco", dice González y explica que el expresidente lo recibió abiertamente. "Me dijo 'no tengo drama, porque en los momentos más rotos de la vida, el humor es lo que salva'. Lo entendieron y fueron realmente muy amables con nosotros, muy empáticos. Realmente traspasa lo que es el concurso. En cada tablado la gente lo recibe muy bien y nos llena de emoción, no tanto por nosotros sino por ellos, por lo que significan. Para nosotros fue un hecho histórico estar con ellos ahí”, comenta González.

Se encorva sobre un bastón y se dirige al público con un discurso que recuerda las palabras del expresidente en el acto de cierre de campaña del MPP. “Soy un anciano que está por emprender la retirada a ese lugar del que no se vuelve. ¿Pero saben qué? Soy feliz, porque están ustedes. Les doy mi corazón y le agradezco a la vida, porque cuando estos brazos se vayan y los de mi amada Lucía también, van a haber miles de brazos para sustituirlos en la lucha”. Una mujer en la primera mesa del Monumental de la Costa aplaude, grita y se mueve en el asiento. ¡Bien Pepe! ¡Eso es! ¡Bien, Pepe, bien!

Gastón Sosa mira bajar al conjunto entre la gente, con su hija en brazos. Los parodistas se suben a las sillas entre la gente y se ven los guantes rojos sobre las cabezas del público. Una niña se acerca a ellos para que le dejen un autógrafo en el gorro zíngaro que colecciona trazos de marcador negro.

"¡Muy bien todos chiquilines, vamo’ arriba! ¡Vamo’ arriba gurises, esa es la energía!". Sosa anima a los componentes mientras cuelgan los sacos de lentejuelas doradas de las ventanas abiertas del ómnibus que ahora recorre la costa de Montevideo hasta el Parque Rodó, pero al pasar por el Teatro de Verano se convierte en una arenga general, porque en cuestión de horas volverán para la segunda rueda del Concurso de Carnaval.

“La categoría está divina. Hay un lindo nivel, está súper peleado y motiva mucho a todos los conjuntos. Creo que hace años que viene siendo una categoría muy apasionante, me gusta que crezca. Eso me pone súper contento y me gusta ser parte de la competencia”, dice el director.

Esa noche se encuentran con los parodistas Adams en los tablados y se suceden los abrazos, las palmadas en la espalda y las conversaciones antes de subir al escenario. Suena Karibe con K y González aprovecha para subir al escenario a cantar junto a Luis Alberto Carballo en un encuentro de figuras de Carnaval que despierta los aplausos del público.

30 años de pasión gitana

Volver aquí a tu lado en febrero es sagrado

porque sigo enamorado 30 años han pasado.

Yo cada vez te quiero más

Ya pasó la medianoche y está preparado para darle la bienvenida al único conjunto que quería presentar en el escenario. Toma aire y con la voz aclarada el niño pone el micrófono delante de su rostro: Señoras y señores, llegan al Tablado del Parque para cerrar esta noche espectacular, ¡zi-zi-zíngaros!

“Es un año muy particular, muy emocionante, son 30 años de historia del conjunto que arrancó siendo un conjunto de mi padre y hoy es el conjunto más popular de todos los tiempos de carnaval y eso es un orgullo”, dice Sosa, que apenas llegaba a los dos años cuando nació el conjunto que hoy comanda.

“La hinchada es mi familia, porque me conocen desde que era un niño corriendo por ahí y ahora me ven grande, siendo un hombre, con una hija. Yo veo a mi hija que ahora repite mi historia corriendo ante la gente. Y siempre digo que soy un niño mimado de la hinchada, que me cuida, siempre me está abrazando, siempre me está apoyando, siempre me escribe. Me siento como un niño de la familia a quien todos cuidan”.

El teléfono de Sosa está repleto de mensajes de hinchas de Zíngaros. Los que llevan tatuado el conjunto en la piel, los que le dijeron que acompañar al conjunto los ayudó a superar una pérdida, los que hacen cientos (o miles) de kilómetros para verlos, los que pasan madrugadas cortando papel picado para llevar al Teatro de Verano.

“Uno de los orgullos más grandes que tengo es mantener ese fuego de la hinchada. Era una duda muy grande qué iba a pasar con la hinchada cuando mi padre no estuviera, si la gente iba a seguir respondiendo, si la gente iba a seguir llenando el Teatro de Verano. Creo que fue al revés. La pérdida de mi padre generó un fervor más fuerte aún, un sentimiento más de propiedad de la hinchada”, dice.

Hace 30 años, cuando los Zíngaros subieron a sus primeros tablados, Denis Elías los miraba en el Multicolor del Cerro. “Fue creciendo el amor durante todos estos años hasta que tuve la oportunidad de salir y hasta de componer. Son cosas muy lindas, vivencias que van a quedar guardadas”, dice el cantante y compositor.

Este año fue el encargado de escribir la presentación, la pre-despedida y la despedida del espectáculo. “Se me hace mucho más fácil escribir para Carnaval, para los Zíngaros, que para mí. Me pasa muy seguido eso, que quiero escribir algo para mí y tengo que dejarlo para tengo que volver otro día, mientras que para los Zíngaros es un toque”.

El sentimiento de pasión de la hinchada es, describen algunos, "muy parecido al sentimiento de un cuadro de fútbol” . “No hay otra hinchada que tenga esa pasión por el conjunto porque saliendo primero o saliendo último la gente está ahí y es la misma pasión. Es como un cuadro de fútbol, cuando vos perdés el domingo, al otro domingo tenés más ganas de ir y eso es lo que pasa en Zíngaros”, dice Sosa.

Para González, la presencia de los seguidores del conjunto en tablados o ensayo es "como tener una hinchada de fútbol". "Siempre es como actuar con la Ámsterdam o la Colombes. Están en cada detalle contigo, te contienen arriba y abajo del escenario. Realmente soy un agradecido y un enamorado de la hinchada de Zíngaros”.

Carolina Favier tenía 18 años cuando entró por primera vez al conjunto y lo primero que entendió de los Zíngaros fue esa conexión con la hinchada. “Cada uno acá está por su talento pero lo principal que se rescata al entrar, lo primero que tenés que saber, es el vínculo con la hinchada, que para nosotros es muy importante. No sólo en el día a día, en los tablados, en el Teatro de Verano. Hay pocos conjuntos que pueden solos llevar la cantidad de gente como lleva Zíngaros”.

La noche termina en el último tablado. Los niños se trepan de las vallas para poder ver a los parodistas y pedirles una última foto, un último saludo, una última palabra antes de que se quiten el traje y vuelvan a la rutina habitual. "Cuando se dice que es el pueblo hablando es porque realmente es el que va a trabajar en la carnicería y se sube a la noche al tablado, o el que está en la oficina todo el día y a la noche va y canta como los dioses. Ese es el pueblo, somos personas normales en el día a día; esto es una zafra y jugamos a ser artistas un ratito", dice Favier.