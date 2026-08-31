Canal 10 anunció la fecha de estreno de Gran Hermano Uruguay y dio detalles de cómo será la casa

Canal 10 anunció este lunes la fecha de estreno de la primera edición Gran Hermano Uruguay , que contará con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli.

Según lo anunciado durante la edición de Subrayado Tarde, el estreno será el domingo 20 de setiembre.

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También se conocieron algunas de las características que tendrá la mítica casa de Gran Hermano para su versión uruguaya.

Fue diseñada desde cero y pensada durante meses. Sus colores, mobiliario y ambientación fueron definidos especialmente para el formato. Tendrá unos 2.800 m² cubiertos y 400 m² de exteriores, y está preparada para 90 días de convivencia.

En el exterior habrá un espacio destinado al fuego, un elemento ligado a las costumbres uruguayas que funcionará como punto de encuentro. El interior contará con dos dormitorios, un living, un baño, un streaming room y un SUM, donde se desarrollarán distintos desafíos y funcionará el espacio de compras. También estará el confesionario, donde cada participante podrá hablar directamente con Gran Hermano. La casa tendrá además dos piscinas: una climatizada y otra exterior con playa.

La edición contará con 21 participantes que fueron seleccionados tras una convocatoria que duró meses.