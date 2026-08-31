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Canal 10 anunció la fecha de estreno de Gran Hermano Uruguay y dio detalles de cómo será la casa

La primera edición uruguaya contará con 21 participantes que convivirán durante 90 días en una casa especialmente diseñada para Gran Hermano Uruguay

31 de agosto de 2026 19:22 hs
Gran Hermano

Gran Hermano

Canal 10 anunció este lunes la fecha de estreno de la primera edición Gran Hermano Uruguay, que contará con la conducción de Eduardo "Colo" Gianarelli.

Según lo anunciado durante la edición de Subrayado Tarde, el estreno será el domingo 20 de setiembre.

El reality irá pegado a la edición central del noticiero.

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También se conocieron algunas de las características que tendrá la mítica casa de Gran Hermano para su versión uruguaya.

Fue diseñada desde cero y pensada durante meses. Sus colores, mobiliario y ambientación fueron definidos especialmente para el formato. Tendrá unos 2.800 m² cubiertos y 400 m² de exteriores, y está preparada para 90 días de convivencia.

En el exterior habrá un espacio destinado al fuego, un elemento ligado a las costumbres uruguayas que funcionará como punto de encuentro. El interior contará con dos dormitorios, un living, un baño, un streaming room y un SUM, donde se desarrollarán distintos desafíos y funcionará el espacio de compras. También estará el confesionario, donde cada participante podrá hablar directamente con Gran Hermano. La casa tendrá además dos piscinas: una climatizada y otra exterior con playa.

La edición contará con 21 participantes que fueron seleccionados tras una convocatoria que duró meses.

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