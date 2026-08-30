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El nuevo video de Rafa Villanueva que muestra sus avances durante la rehabilitación

El comunicador realiza ejercicios de equilibrio y fuerza en el Centro de Rehabilitación de Maldonado luego de atravesar una infección general que derivó en la amputación de ambos pies y varios dedos

30 de agosto de 2026 18:28 hs
rafavillanueva

El comunicador y conductor Rafael Villanueva continúa avanzando en su rehabilitación luego de permanecer más de tres meses internado por una infección generalizada que le provocó graves complicaciones de salud.

El Centro de Rehabilitación de Maldonado (Cerema) publicó un nuevo video del proceso, en el que se observa a Villanueva realizando ejercicios para mejorar el equilibrio, el control corporal y la fuerza.

“En este entrenamiento, la persona realiza ejercicios que buscan mejorar el control del cuerpo, la estabilidad y la fuerza necesaria para desenvolverse con mayor seguridad en sus movimientos cotidianos”, explicó la institución.

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Las primeras imágenes de la rehabilitación de Rafa Villanueva

Cerema había divulgado a fines de julio las primeras imágenes de esta etapa de la recuperación. En aquel video, Villanueva aparecía realizando ejercicios de fortalecimiento y coordinación con el uso de prótesis en ambas piernas, bajo la supervisión del equipo de rehabilitación.

La institución explicó entonces que el trabajo estaba enfocado en “el fortalecimiento muscular y la coordinación en pacientes con amputación bilateral, favoreciendo una mayor autonomía para desenvolverse en las actividades de la vida diaria”.

“Cada ejercicio representa un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para avanzar”, agregó Cerema en aquella publicación.

Villanueva permaneció internado durante más de tres meses debido a una infección generalizada que derivó en la amputación de gran parte de ambas piernas y de la mayoría de los dedos de las manos.

Tras recibir el alta del CTI, el conductor comenzó una recuperación compleja y de largo plazo, acompañado por su pareja, Cecilia, quien permaneció junto a él durante toda la internación. En las distintas actualizaciones sobre su evolución, el equipo médico destacó su actitud y voluntad para afrontar el proceso.

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