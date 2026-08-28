El thriller policial mexicano basado en hechos reales que arrasa en Netflix Uruguay: de qué se trata "La captura"

Estrenado el 21 de agosto y hoy liderando el ranking de lo más visto en Netflix Uruguay , "La captura" se consolida como uno de los thrillers policiales mexicanos que pisa fuerte en la plataforma de streaming.

Dirigida por Chava Cartas y con Alfonso Herrera , Noé Hernández y Héctor Kotsifakis como protagonistas, la producción aborda uno de los episodios más conocidos de la historia reciente del narcotráfico latinoamericano: la recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Basado en hechos reales y centrado en dos agentes federales que se cruzan con el entonces jefe de uno de los carteles más temidos de la región durante las últimas horas de su turno, "La captura" logró posicionarse también como la película N.º 1 en otros 24 países.

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La trama transcurre en Los Mochis, Sinaloa , después de la segunda fuga de Guzmán de una prisión mexicana. Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías federales interpretados por Alfonso Herrera y Noé Hernández , realizan un patrullaje habitual cuando detectan un automóvil reportado como robado.

La situación cambia cuando descubren quién viaja dentro del vehículo. Se trata de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que había vuelto a ser uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad local.

A partir de ese momento, los agentes quedan atrapados en una situación que excede un procedimiento policial habitual. Deben decidir qué hacer con el narcotraficante mientras enfrentan presiones, amenazas y ofrecimientos de dinero para dejarlo escapar.

"La captura" concentra buena parte de su relato en esa tensión y en las decisiones de los uniformados, en lugar de convertir al propio Guzmán en el único centro de la historia.

Eduardo Verdugo/Associated Press

La producción toma como punto de partida la captura del 8 de enero de 2016, durante la denominada Operación Cisne Negro. En aquella jornada, Guzmán fue localizado junto con su colaborador Iván Gastélum Ávila, conocido como "El Cholo Iván", y ambos terminaron bajo custodia después de un operativo desplegado en Sinaloa.

La identidad de los agentes que participaron realmente en la recaptura del "Chapo" Guzmán permaneció reservada. También se modificaron algunas circunstancias del procedimiento y se incorporaron escenas ficticias para construir la tensión dramática.

Ficha técnica de "La Captura"