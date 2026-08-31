Refuerzo de jerarquía mundial: Germán Pezzella firmó con Peñarol y ya entrena en Los Aromos junto a sus nuevos compañeros

Peñarol concretó una de las incorporaciones más resonantes del mercado de pases al sellar este lunes de manera oficial la llegada del defensor argentino Germán Pezzella, según confió una fuente del club a Referí.

El experimentado zaguero, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, estampó su firma en el contrato, completó los trámites formales y se puso inmediatamente a las órdenes del cuerpo técnico aurinegro, con el que firmó por un año y medio.

Pezzella, quien se transforma de esa manera en el campeón mundial número 31 que jugará en Peñarol, tiene 35 años y llega libre desde River Plate argentino.

Germán Pezzella estuvo este domingo en la Tribuna Henderson viendo el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura.

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El futbolista de 35 años tuvo este lunes una jornada intensa: tras estampar la firma junto a los directivos del club, se trasladó hasta el Los Aromos para realizar su primera sesión de entrenamiento a la par del plantel principal.

Su llegada busca aportar solvencia, voz de mando y jerarquía internacional a la zona defensiva del equipo en una etapa decisiva de la temporada.

La incorporación de Pezzella, de extensa trayectoria en clubes como River Plate, Betis y Fiorentina -en donde fue compañero de Maximiliano Olivera y de Sebastián Cristóforo-, genera una enorme expectativa entre los hinchas mirasoles.

Con su incorporación ya oficializada, el cuerpo técnico de Diego Aguirre evaluará su condición física para determinar su pronta inclusión en las próximas convocatorias oficiales.