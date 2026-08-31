Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Refuerzo de jerarquía mundial: Germán Pezzella firmó con Peñarol y ya entrena en Los Aromos junto a sus nuevos compañeros

El argentino campeón del mundo en Qatar 2022, ya estuvo con Diego Aguirre de cara a lo que se viene, un momento decisivo de la temporada

31 de agosto de 2026 19:53 hs
Germán Pezzella levanta la Copa del Mundo con Argentina en el Mundial 2022

Germán Pezzella levanta la Copa del Mundo con Argentina en el Mundial 2022

FOTO: AFP

Peñarol concretó una de las incorporaciones más resonantes del mercado de pases al sellar este lunes de manera oficial la llegada del defensor argentino Germán Pezzella, según confió una fuente del club a Referí.

El experimentado zaguero, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, estampó su firma en el contrato, completó los trámites formales y se puso inmediatamente a las órdenes del cuerpo técnico aurinegro, con el que firmó por un año y medio.

El lunes de Germán Pezzella en Peñarol

Germán Pezzella estuvo este domingo en la Tribuna Henderson viendo el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura.

El histórico club de España que avanza con todo por José María Giménez a un día del cierre del mercado de pases

El imperio fuera de la cancha: el desglose de los negocios de Lionel Messi en tres continentes por unos US$ 1.000 millones

El futbolista de 35 años tuvo este lunes una jornada intensa: tras estampar la firma junto a los directivos del club, se trasladó hasta el Los Aromos para realizar su primera sesión de entrenamiento a la par del plantel principal.

Su llegada busca aportar solvencia, voz de mando y jerarquía internacional a la zona defensiva del equipo en una etapa decisiva de la temporada.

La incorporación de Pezzella, de extensa trayectoria en clubes como River Plate, Betis y Fiorentina -en donde fue compañero de Maximiliano Olivera y de Sebastián Cristóforo-, genera una enorme expectativa entre los hinchas mirasoles.

Con su incorporación ya oficializada, el cuerpo técnico de Diego Aguirre evaluará su condición física para determinar su pronta inclusión en las próximas convocatorias oficiales.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el histórico triunfo de Nacional sobre Peñarol en el clásico y el partido de Liverpool

La reacción de Gonzalo Carneiro luego del triunfo de Nacional en el Campeón del Siglo y en medio de rumores sobre un posible pase a Peñarol

El mensaje de Maxi Silvera tras ganarle el clásico con Nacional a Peñarol, su exequipo, en su regreso al Campeón del Siglo y tras una gran actuación

Bengalas, botellas y un ataúd con el escudo de Nacional: hinchada de Peñarol expone otra vez al club a graves sanciones

Temas

Peñarol German Pezzella Diego Aguirre Los Aromos

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos