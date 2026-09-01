Las cinco obras de teatro que desafiaron el paso del tiempo y que año a año siguen en cartel en Montevideo

En una cartelera en permanente movimiento, donde cada temporada trae nuevos estrenos y muchas obras tienen una vida limitada sobre los escenarios, algunos espectáculos consiguieron desafiar esa lógica. Y lo hicieron, además, atravesando uno de los golpes más duros que sufrió el sector en los últimos años: la pandemia, que obligó a cerrar salas, interrumpió temporadas y dejó una herida profunda en el teatro, de la que recién ahora empieza a recomponerse.

Hay casos que se cuentan en décadas. Barro Negro atraviesa su temporada número 35; Rescatate cumple 20 años desde su estreno; Compenetrados lleva 15 años de funciones, y más cerca en el tiempo, El loco y la camisa alcanzó su décima temporada.

Con cambios de sala, modificaciones en los elencos y textos que se adaptaron al paso del tiempo, estas obras encontraron distintas formas de mantenerse vigentes, atravesar las transformaciones del sector y volver a encontrarse con el público.

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Barro Negro tuvo su primera función un lluvioso sábado de julio de 1991 y, 35 temporadas después, continúa recorriendo las calles de Montevideo bajo la dirección de Marcelino Duffau.

Pero la historia de la obra comenzó lejos de Uruguay. El texto original pertenece al dramaturgo venezolano Gabriel Núñez y llevaba por nombre Fango Negro. La obra fue presentada originalmente en un festival de teatro en Colombia, donde no tuvo una buena recepción.

Fue allí donde Gloria Levy, actriz y periodista teatral, conoció el espectáculo y decidió acercarle el texto a Duffau. El director encontró allí una posibilidad distinta: trasladar aquella historia al grotesco criollo rioplatense y, sobre todo, sacarla de un escenario convencional.

En Montevideo, la obra encontró su escenario definitivo arriba de un ómnibus en movimiento. El espectador deja de ocupar una butaca para transformarse en pasajero y asistir a las historias que se desarrollan durante el recorrido.

En diálogo con El Observador, Jorge Arena, productor y actor de la obra, cuenta que una de las razones por las que aquella adaptación logró arraigarse en Uruguay está vinculada a algo muy cotidiano para los montevideanos: la cultura del ómnibus. “Escuchar lo que hablan los demás, ver los rollos que tiene la gente, ver muchos vendedores, ver las peleas del guarda con la gente”. Ese universo reconocible terminó convirtiéndose también en parte del lenguaje de Barro Negro.

Por ese escenario pasaron más de 120 actores a lo largo de su historia. Y aunque el aforo es mucho menor al de una sala tradicional, esa limitación ya forma parte de la identidad del espectáculo.

Esa misma particularidad tuvo, inesperadamente, una ventaja cuando el teatro comenzó a recuperarse después de la pandemia “Fuimos la primera obra que post-pandemia pudo cumplir todos los protocolos porque íbamos con la ventana abierta.”

“No hay ningún teatro que pueda jactarse de tener una circulación de aire natural como tenemos nosotros”, agregó Arena.

Por el mensaje de la obra vinculado a la violencia de género, cada temporada comienza oficialmente el sábado más cercano al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En su temporada número 35, Barro Negro continúa con funciones los sábados a las 20:00 y 22:00, con salida desde la explanada del Teatro Solís.

Rescatate: una obra que se reescribió durante 20 años



Cortesía de Gustavo Bouzas

Cuando Rescatate se estrenó en 2006, difícilmente sus creadores imaginaron que dos décadas después seguirían volviendo a escena con aquel espectáculo.

La obra fue concebida por Gustavo Bouzas y Horacio Nieves, socios en Baco, la compañía teatral, y codirectores del espectáculo. Bouzas escribió el texto entre 2003 y 2005 y desde entonces hicieron 18 temporadas, con una interrupción durante la pandemia.

En esos años también fueron cambiando de escenario: pasaron por el Teatro del Notariado, La Candela, el Teatro Stella, nuevamente el Notariado y actualmente el Teatro del Anglo.

Uno de los secretos de su permanencia estuvo en que la obra nunca permaneció completamente igual. Contó Bouzas a El Observador que fue reescribiendo el texto año a año para acompañar los cambios sociales y evitar que el espectáculo quedase detenido en 2006.

Un ejemplo está en el objetivo de uno de los protagonistas. Cuando estrenaron, Uruguay seguía marcado por la crisis de 2002, y ese personaje quería conseguir dinero para comprar un pasaje e irse a España. Años después, esa meta dejó de tener sentido y fue sustituida por otra: conseguir un puesto público como recolector de residuos de la Intendencia.

En diálogo con El Observador, Bouzas contó que el texto fue cambiando con los años, aunque parte de la realidad que buscaban retratar sigue vigente dos décadas después.

“Es lamentable también que siga con vigencia, porque nosotros cuando la estrenamos, pensábamos denunciar una realidad que vivíamos en aquella época, y que 20 años después eso fuera una anécdota.”

Este año el espectáculo llegó a una fecha especial. En junio se cumplieron 20 años de su estreno y el elenco histórico decidió celebrarlo con una última serie de funciones en setiembre. “Creemos que es el final de por lo menos este Rescatate.” explicó Bouza

Serán cuatro funciones los jueves a partir del 10 de setiembre en el Teatro del Anglo. Con ellas se cerrará la etapa del elenco que acompañó al espectáculo durante estas dos décadas. La posibilidad de que Rescatate pueda volver en algún momento no está descartada según el director, pero, de suceder, ya no sería con sus históricos protagonistas.

Los 20 años también quedarán registrados en un libro escrito por el periodista cultural Leonardo Flamia. Bouzas lo definió como “una serie de testimonios y anécdotas sobre lo que han sido estos 20 años de historia”.

Compenetrados: 15 años hablando de sexo con humor

Otra obra que consiguió atravesar más de una década es Compenetrados, protagonizada por la psicóloga y sexóloga Carolina Villalba y el actor Charly Álvarez.

El espectáculo lleva 15 años de funciones y durante ese tiempo no se limitó a Montevideo: sus protagonistas contaron en el programa La mañana en casa de Canal 10, que recorrieron el país entero con la obra.

En escena, Villalba interpreta a una sexóloga que aborda distintos aspectos de la sexualidad, mientras Álvarez lleva al escenario, desde el humor, mitos y creencias vinculados al sexo. Una pantalla con imágenes acompaña ese intercambio entre el saber popular y los aportes profesionales.

En 2026, Compenetrados vuelve a presentarse en Montevideo el viernes 11 de septiembre a las 21:00 en la Vieja Farmacia Solís, ubicada en Av. Agraciada 2623.

El loco y la camisa

Cortesía de Virginia Marchetti

El loco y la camisa, del dramaturgo argentino Nelson Valente, llegó a Uruguay en 2017. Este año alcanzó su temporada número 10 en el Teatro La Gringa, bajo la dirección de Virginia Marchetti.

La historia transcurre dentro de una familia que intenta esconder a uno de sus integrantes, “el loco”. Su capacidad para decir aquello que ve sin filtros expone los secretos sobre los que se sostiene el frágil equilibrio familiar. El conflicto se intensifica el día en que la hija lleva por primera vez a su novio a conocerlos.

En diálogo con El Observador, Marchetti contó que la obra realizó funciones nuevamente en junio de este año, pero la temporada debió interrumpirse por un problema de salud de Matías Vespa, quien interpreta a “el loco”.

Marchetti también expresó su intención de volver con la obra, aunque todavía no está definido si será este año o el próximo. Para la directora, la permanencia ya transformó al espectáculo en algo que supera una temporada concreta: “Ya se ha convertido en un clásico.”

Como si pasara un tren

Cortesía de Virginia Marchetti

Virginia Marchetti también está vinculada a otra de las obras que consiguieron instalarse durante varios años en la cartelera: Como si pasara un tren.

Estrenada en 2019, lleva siete años regresando a los escenarios. Marchetti codirigió el espectáculo junto a Álvaro Correa y actualmente también forma parte del elenco.

La obra es una comedia dramática centrada en la relación entre una madre y su hijo en una ciudad del interior. La llegada de una sobrina desde la capital altera el vínculo y cambia la dinámica entre los personajes.

El espectáculo fue nominado a los premios Florencio como mejor comedia y por su dirección.

“Es un espectáculo precioso. Lo atesoramos mucho y todos los años vuelve.” Afirma Marchetti.

Un caso aparte: ¿Quién le teme a Italia Fausta?

Uno de los grandes fenómenos de la historia del teatro uruguayo. Estrenada en 1988, la obra permaneció de forma ininterrumpida en la cartelera hasta 2003 y en 2026 regresó nuevamente al Teatro del Anglo, con funciones entre abril y junio.

Sobre la historia y el impacto de este clásico se puede leer más en la nota de El Observador “Del Oscar a Drexler a la muerte de Omar Gutiérrez: 30 hitos culturales que marcaron la cobertura”.

Que una obra permanezca durante años en cartel no significa que siga siendo exactamente la misma. Con el tiempo cambian los actores, el público, el contexto y hasta la manera de decir un mismo texto; aparecen nuevos chistes, otras lecturas y distintas formas de contar una historia conocida. Tal vez por eso una obra puede sostenerse durante tantas temporadas sin quedar detenida en el tiempo, porque, aun cuando el guion sea el mismo, una función nunca vuelve a ser exactamente igual que otra. Y ahí está el encanto del teatro: entre tantos estrenos, poder regresar a un clásico y encontrarse con algo conocido que, de alguna manera, también es nuevo.