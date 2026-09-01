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La razón por la cual Racing de Avellaneda de Argentina jugará con una camiseta muy similar a la de Peñarol

El conjunto de La Academia dio a conocer este martes los detalles de su nueva equipación

1 de septiembre de 2026 14:44 hs
La camiseta amarilla y negra con la que jugará Racing de Avellaneda de Argentina

La camiseta amarilla y negra con la que jugará Racing de Avellaneda de Argentina

Racing de Avellaneda revolucionó las redes sociales y el mundo del fútbol al presentar su nueva tercera equipación para la temporada. La indumentaria sorprendió a propios y extraños por un detalle inusual: una camiseta a rayas verticales amarillas y negras, idéntica a la histórica vestimenta de Peñarol.

Lejos de tratarse de una casualidad o de un simple guiño comercial, el club argentino reveló el trasfondo histórico que respalda el diseño.

Según informó la propia institución, el 23 de julio de 1904 Racing solicitó formalmente el permiso ante la Asociación Argentina de Football (AAF) para adoptar el bastón amarillo y negro como sus colores oficiales.

Sin embargo, la entidad rectora rechazó la petición en aquel momento.

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Racing jugará con la amarilla y negra 122 años después

Con el carácter que define su identidad, desde las cuentas oficiales de Racing de Avellaneda acompañaron el lanzamiento con una consigna contundente,

"Porque a Racing nadie le dice que no, 122 años después ve la luz", escribieron los de La Academia en sus redes.

De esta manera, Racing salda una deuda histórica con sus propios orígenes, rescatando del archivo una indumentaria que precede incluso a su tradicional celeste y blanco.

El estreno de esta casaca evoca los primeros pasos del club fundado en 1903.

Más de un siglo después, el deseo fundacional de aquellos socios pioneros finalmente salta a la cancha convertida en piel oficial.

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