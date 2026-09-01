La Unión Europea activa la suspensión de importación de carne desde Brasil

La Unión Europea (UE) suspenderá a partir del jueves -3 de setiembre- la importación de carne de vacuno y de aves de corral procedente de Brasil , anunció este lunes 31 de agosto la Comisión Europea, que espera garantías del gigante sudamericano sobre el respeto de las normas sanitarias del bloque.

Brasil fue retirado en mayo de una lista de países que respetan las reglas de la UE sobre el uso intensivo de antibióticos en la industria ganadera , en medio de presiones de este sector tras la firma del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur.

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"Brasil es un socio importante de la UE y estamos trabajando en estrecha colaboración para garantizar que cumplan con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE", precisó una portavoz de la Comisión Europea a la AFP.

Interrogado por la AFP, el gobierno brasileño no comentó el anuncio en lo inmediato aunque en mayo adelantó que "tomaría rápidamente" todas las acciones necesarias para revertir la exclusión.

Las medidas de la UE forman parte de su política para luchar contra la resistencia de los microbios a los medicamentos, evitando los antibióticos innecesarios.

"No tienen como competir"

Producción ganadera en el sur de Brasil. Foto: Pexels

Las normas prohíben su uso en la ganadería para favorecer el crecimiento, mientras que tampoco se puede utilizar antimicrobianos reservados a las infecciones humanas.

Carlos Roberto dos Santos, un ganadero de Barretos, en el estado de Sao Paulo, defendió el uso de algunos de estos productos y dijo que la medida busca en realidad proteger a los productores europeos.

El antibiótico cuestionado por Bruselas "es un promotor de crecimiento. Ayuda a digerir el pasto para que el buey gane más peso, no es para tratar una enfermedad", dijo a la AFP.

Lo que pasa es que "los costos de producción son mucho más altos allí. Un ganadero europeo no tiene cómo competir conmigo" y si los gobiernos "importan carne barata, van a acabar con el agro de su país", explicó en su hacienda de Barretos.

En 2025, Brasil fue el segundo exportador de carne de vacuno a la UE, con más de 92.000 toneladas de productos, que representaron más de 713 millones de euros.

La suspensión de las importaciones también afecta a los huevos y la miel, y el Ejecutivo europeo no quiso dar un plazo para una eventual reanudación.

El caso de la carne aviar y la miel

En el caso de la carne de aves de corral y la miel, hay una auditoría en curso que debería concluir el viernes y, si sus resultados son satisfactorios para la UE, las importaciones brasileñas podrían volver a autorizarse en las próximas semanas.

En cambio, los plazos podrían ser más largos para la carne de res debido a la duración de los ciclos de producción, precisó la Comisión Europea.

El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmado en enero de este año entró en vigor de forma provisional el 1° mayo.