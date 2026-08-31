La tabla de posiciones de las Eliminatorias de básquetbol tras el triunfo de Uruguay sobre Puerto Rico

La selección uruguaya de básquetbol derrotó 80-75 como locatario a Puerto Rico en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo F de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

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Con esta victoria, el equipo de Gerardo Jauri dio un gran paso rumbo a su clasificación.

Con un triunfo más, en los cuatro partidos que le quedan, la celeste volverá a un Mundial, cosa que no consigue desde que fue a España 1986.

Por el mismo grupo que Uruguay, el F, Canadá le ganó de local a Argentina por 97-92.

Uruguay 80-75 Puerto Rico por las Eliminatorias de básquetbol: enorme triunfo celeste que da un gran paso al Mundial de Catar 2027

Gerardo Jauri, Bruno Fitipaldo y Joaquín Rodríguez manifestaron su bronca por el arbitraje del partido que Uruguay perdió con Bahamas en básquetbol

En el otro partido que ya terminó este lunes, Estados Unidos le ganó de local 104-80 a Colombia.

Este partido correspondió al grupo E donde República Dominicana le ganó 101-86 a Chile de local.

Bahamas, en la serie de Uruguay, hizo lo propio sobre Panamá imponiéndose 100-82.

En la madrugada del martes de Uruguay terminará el duelo entre México y Brasil.

Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias

Fecha Rival Condición Jueves 27 de agosto Bahamas 94-103 Locatario Lunes 31 de agosto Puerto Rico 80-75 Locatario Jueves 26 de noviembre Canadá Locatario Domingo 29 de noviembre Puerto Rico Visitante Viernes 26 de febrero Bahamas Visitante Lunes 1° de marzo Canadá Visitante

En las ventanas de noviembre y febrero, las selecciones no contarán con sus jugadores NBA.

Eso limitará el poderío de Canadá, que llegará a Uruguay virtualmente clasificado, Puerto Rico con José Alvarado, prácticamente eliminado salvo que gane todo lo que le queda, y Bahamas que tiene tres cracks NBA de los que solo jugó uno contra Uruguay (Buddy Hield).

Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos a favor Puntos en contra Canadá 14 7 7 0 721 583 Uruguay 13 7 6 1 581 484 Argentina 12 7 5 2 609 497 Bahamas 10 7 3 4 643 643 Puerto Rico 9 7 2 5 612 633 Panamá 9 7 2 5 537 625

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos En contra Estados Unidos 15 8 7 1 796 660 Brasil 13 7 6 1 652 546 República Dominicana 14 8 6 2 728 648 México 11 7 4 3 664 634 Colombia 11 8 3 5 665 744 Chile 10 8 2 6 590 653

El buen colchón de puntos de la primera fase

El equipo dirigido por Gerardo Jauri terminó primero en el grupo de la primera fase de las Eliminatorias, el cual compartió con Argentina, Panamá y Cuba avanzando a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.

Esos puntos se arrastraron para esta segunda fase donde los equipos que compartieron serie no vuelven a jugar entre sí.

Los tres primeros clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también. Las chances de Uruguay son cada vez más tangibles.

En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades.