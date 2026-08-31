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La tabla de posiciones de las Eliminatorias de básquetbol tras el triunfo de Uruguay sobre Puerto Rico

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones de los dos grupos de las Eliminatorias de básquetbol de América luego de la resonante victoria de Uruguay

31 de agosto de 2026 22:57 hs
Uruguay

Uruguay

Foto: FIBA

La selección uruguaya de básquetbol derrotó 80-75 como locatario a Puerto Rico en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo F de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

Con esta victoria, el equipo de Gerardo Jauri dio un gran paso rumbo a su clasificación.

Con un triunfo más, en los cuatro partidos que le quedan, la celeste volverá a un Mundial, cosa que no consigue desde que fue a España 1986.

Por el mismo grupo que Uruguay, el F, Canadá le ganó de local a Argentina por 97-92.

Gerardo Jauri, Bruno Fitipaldo y Joaquín Rodríguez manifestaron su bronca por el arbitraje del partido que Uruguay perdió con Bahamas en básquetbol

Uruguay 80-75 Puerto Rico por las Eliminatorias de básquetbol: enorme triunfo celeste que da un gran paso al Mundial de Catar 2027

En el otro partido que ya terminó este lunes, Estados Unidos le ganó de local 104-80 a Colombia.

Este partido correspondió al grupo E donde República Dominicana le ganó 101-86 a Chile de local.

Bahamas, en la serie de Uruguay, hizo lo propio sobre Panamá imponiéndose 100-82.

En la madrugada del martes de Uruguay terminará el duelo entre México y Brasil.

Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias

Fecha Rival Condición
Jueves 27 de agosto Bahamas 94-103 Locatario
Lunes 31 de agosto Puerto Rico 80-75 Locatario
Jueves 26 de noviembre Canadá Locatario
Domingo 29 de noviembre Puerto Rico Visitante
Viernes 26 de febrero Bahamas Visitante
Lunes 1° de marzo Canadá Visitante

En las ventanas de noviembre y febrero, las selecciones no contarán con sus jugadores NBA.

Eso limitará el poderío de Canadá, que llegará a Uruguay virtualmente clasificado, Puerto Rico con José Alvarado, prácticamente eliminado salvo que gane todo lo que le queda, y Bahamas que tiene tres cracks NBA de los que solo jugó uno contra Uruguay (Buddy Hield).

Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos a favor Puntos en contra
Canadá 14 7 7 0 721 583
Uruguay 13 7 6 1 581 484
Argentina 12 7 5 2 609 497
Bahamas 10 7 3 4 643 643
Puerto Rico 9 7 2 5 612 633
Panamá 9 7 2 5 537 625
Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos En contra
Estados Unidos 15 8 7 1 796 660
Brasil 13 7 6 1 652 546
República Dominicana 14 8 6 2 728 648
México 11 7 4 3 664 634
Colombia 11 8 3 5 665 744
Chile 10 8 2 6 590 653

El buen colchón de puntos de la primera fase

El equipo dirigido por Gerardo Jauri terminó primero en el grupo de la primera fase de las Eliminatorias, el cual compartió con Argentina, Panamá y Cuba avanzando a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.

Esos puntos se arrastraron para esta segunda fase donde los equipos que compartieron serie no vuelven a jugar entre sí.

Los tres primeros clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también. Las chances de Uruguay son cada vez más tangibles.

En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades.

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